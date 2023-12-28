Власти разработали концепцию развития автотуризма в России до 2035 года

Как сообщает «Коммерсантъ», замглавы Минэкономики Дмитрий Вахруков рассказал о том, что автотуризм в России сейчас развивается «хаотично и фрагментарно». «Есть отдельные программы по ремонту и строительству дорог, заправок, но они почти не привязаны к туристическим объектам. Придорожные отели строятся, как правило, в интересах водителей фур и в местах, где наибольший трафик», — сетует чиновник.

Задачей концепции развития автотуризма как раз будет синхронизация всех этих процессов. По оценке ведомства, ежегодно по российским дорогам передвигаются 22—23 млн. автотуристов, а их потенциальное число может достигать 42 млн. человек.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прогнозировал, что развитие направления может принести туристической отрасли дополнительно 250 млрд. рублей в год, так что автотуризмом решено заняться всерьез. Особенно с учетом того, что 26% путешественников, по данным ВЦИОМ, недовольны качеством придорожного сервиса — на трассах не хватает заправок, парковок, туалетов и мотелей.