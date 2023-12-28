Власти разработали концепцию развития автотуризма в России до 2035 года

Фото: globallookpress.com
Минэкономики направило в правительство документ, который предусматривает синхронизацию развития туристических маршрутов с планами дорожников, а также льготы для бизнеса на создание инфраструктуры для автомобильных туристов. Представители туриндустрии уже поддержали инициативу, назвав ключевым направлением улучшение условий для кемпинга.
Александр Пономарев

Как сообщает «Коммерсантъ», замглавы Минэкономики Дмитрий Вахруков рассказал о том, что автотуризм в России сейчас развивается «хаотично и фрагментарно». «Есть отдельные программы по ремонту и строительству дорог, заправок, но они почти не привязаны к туристическим объектам. Придорожные отели строятся, как правило, в интересах водителей фур и в местах, где наибольший трафик», — сетует чиновник.

Задачей концепции развития автотуризма как раз будет синхронизация всех этих процессов. По оценке ведомства, ежегодно по российским дорогам передвигаются 22—23 млн. автотуристов, а их потенциальное число может достигать 42 млн. человек.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прогнозировал, что развитие направления может принести туристической отрасли дополнительно 250 млрд. рублей в год, так что автотуризмом решено заняться всерьез. Особенно с учетом того, что 26% путешественников, по данным ВЦИОМ, недовольны качеством придорожного сервиса — на трассах не хватает заправок, парковок, туалетов и мотелей.

автопутешествие, туризм, автотуризм, дорога, трасса
28 декабря 2023
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