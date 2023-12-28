Первые жалобы: что ломается в китайских машинах в русские морозы

Во многих российских регионах на новогодних каникулах ожидаются весьма «зимние» погоды: в Екатеринбурге обещают −27, в Тюмени до −30, на Ямале −35, а на Чукотке и в Хабаровске — от 40 до 50 «ниже нуля». Сказать, что мороз будет трещать — ничего не сказать. И в эти пугающие хрупкого столичного жителя, но вполне нормальные для вышеописанных регионов холода у хозяев новоявленных флагманов отечественного автомобильного рынка могут возникнуть очень серьезные неприятности. Давайте начистоту: для большинства китайских новинок — это первая настоящая зима. А вопросики в интернетах уже задаются.
Например, примерзают модные выдвижные ручки. Понятное дело, что проблема родилась еще на моделях Range Rover, но она до сих пор не решена. Так что выходите с чайником, дорогие и очень платежеспособные автовладельцы. Многие обладатели машин из Поднебесной жалуются, что их обновка в мороз отказывается дружить с центральным замком: модный кроссовер либо не открывается, либо не закрывается. Тут как встарь: хрен редьки не слаще. Вялые и слабые аккумуляторы не хотят запускать крошечные турбомоторы, так что к машине сразу приходится докупать «бустер», а не только зимнюю резину и коврики.
«Китайские чудеса» ожидаемо заскрипели пластиком, приболели амортизаторами и показали себя довольно холодными внутри. То есть «Вебасто» нужно уже не для мотора, а для себя любимого. Промерзшие тонкие стекла отказываются оттаивать, что немало злит бывших обладателей Range Rover, сменивший британский премиум на китайский. Про шумоизоляцию уже никто и не вспоминает — времена сейчас сложные, можно и потерпеть. Особенно за три-пять и более миллионов рублей.
Зима, напомним, только началась, и к «подснежникам» вопросов будет намного больше. Поэтому слова китайских автопроизводителей о готовности к глубокой адаптации автомобилей к российским условиям, а так же 175 000 не распроданных транспортных средств на дилерских парковках и складах нужно воспринимать со спокойным пониманием: не все платежеспособные россияне решились на традиционную замену авто по «выслуге лет». Кое-кто решил, что еще, наверное, поездит на «старье». И оказался совершенно прав.