В России создали плавучий дом на колесах

Российские специалисты разработали и подготовили к производству отечественный кемпбот — гибрид автомобильного жилого прицепа на колесах и самоходной плавучей «квартиры». В планах — нарастить выпуск необычных «домов» до нескольких десятков штук в год.

Как выяснили наши коллеги из редакции Quto.ru, проект реализовала компания Varuna из Мурома. Ее специалисты смогли не просто скрестить классический кемпер и лодку, но и превратить получившийся гибрид в стильный автоаксессуар. Футуристичного вида жилище по дорогам общего пользования перевозится как обычный прицеп, а при спуске на воду перевоплощается в лодку, не требующую «прав» ГИМС.

Заявлено, что хаусбот рассчитан на семью из четырех человек. В их распоряжении — спальные места, полноценная кухня, ванная комната, столовая. Предусмотрена даже зона для барбекю. Комфорта добавляют кондиционер и телевизор, входящие в оснащение. Для облегчения движения по рекам и морям имеется автопилот, контролирующий курс, а от человека требуется только задавать темп движения. Скорость на воде зависит от выбранного покупателем лодочного мотора.

Стоимость хаусбота Varuna обещана на уровне 5 500 000 рублей, но власти Владимирской области готовы субсидировать покупку для предпринимателей, планирующих сдавать прицепы-лодки в аренду. Кроме того, обещано развитие необходимой инфраструктуры на Оке, Клязьме, Каменке и Нерли.