Куда поехать в отпуск: с какими проблемами столкнутся автотуристы в сезоне-2024

Независимо от динамики продаж новых машин, в России ширится и крепнет движение автотуризма. Причин у этого позитивного процесса — хоть отбавляй. Впрочем, как и проблем, его сдерживающих. Тем не менее, людям не сидится спокойно, ведь автомобиль дает куда больше свободы и комфорта в поездке, чем прочий транспорт. Каковы ближайшие перспективы развития автотуризма в стране, как развивается дорожная инфраструктура, ну и, наконец, куда и зачем можно поехать летом 2024 года? На эти и другие вопросы нашел ответы портал «АвтоВзгляд».

Однако сразу оговоримся: совершенно спокойно, без малейших «напрягов» и «засад» россияне смогут путешествовать по стране на своих машинах еще довольно не скоро — лет через десять минимум. Поскольку только к 2035-му году в полной мере будет реализована (если, конечно, будет, а не завязнет в бюрократических коридорах и традиционных «распила» выделенных денег) так называемая концепция развития автомобильного туризма в РФ, разработанная по настоянию Президента РФ Министерством экономического развития.

Пока же, несмотря ни на новые трассы, ни на развиающуюся дорожную инфраструктуру, ни на все растущее число гостиниц, нам, если по гамбургскому счету, приходится путешествовать на свой страх и риск. Впрочем, смотря где.

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Так, например, вояж по «Золотому кольцу России» или «Государевой дороге» особых сложностей-неприятностей не доставит. А вот на просторах «Серебряного ожерелья России» возможны, как говорится, варианты. Также, впрочем, как и при поездке в Чечню или Дагестан. Хотя можно «хлебнуть» и на свеженькой трассе М12 «Восток», и на старенькой «Кола». Но разве тех, кто «с бензином в крови» трудности перемещения по нашим просторам когда-нибудь останавливали?

Ну а более подробно и о развитии в стране автотуризма в целом, и о конкретных маршрутах-локациях сезона-2024 вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.