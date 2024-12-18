В Москве объявили победителей премии Gold Stars Discovery

Жюри из 30 экспертов, в число которых входит главный редактор портала «АвтоВзгляд» Александр Ростарчук, проголосовало за победителей в пяти основных и трех специальных номинациях. Свой выбор сделали представители СМИ, в том числе руководители изданий, радиостанций, ведущих телеканалов, и популярные трэвел-блогеры.

Цель национальной экспертной премии Gold Stars Discovery — выявление достижений в сфере туристического бизнеса, путешествий и гостеприимства в России по итогам прошлого года. Победителей первого сезона объявили на торжественной церемонии.

Москва одержала победу в номинации «Место, регион, курорт», в плане инфраструктуры лучшим достижением стал запуск 3-го и 4-го МЦД (Московского центрального диаметра). В лидеры культурной среды вырвался фестиваль «Дикая мята».

Проект «Арктическая кухня» признали победителем номинации «Гастрономия», как и рестораны курорта «Манжерок». Кроме того, последний обогнал всех конкурентов по уровню гостеприимства.

В рамках специальной номинации звание «Туристической персоны года» присудили Екатерине Шаповаловой — автору и руководителю проекта «Гастрономическая карта России», куратору Дома Российской Кухни на ВДНХ. По итогам голосования еще по двум особым номинациям «лучшим автомобилем для путешествий» оказался китайский кроссовер Exeed RX, а наиболее продвинутой стала работа туристического департамента на Алтае.