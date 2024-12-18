В Москве объявили победителей премии Gold Stars Discovery

Цель национальной экспертной премии Gold Stars Discovery — выявление достижений в сфере туристического бизнеса, путешествий и гостеприимства в России по итогам прошлого года. Победителей первого сезона объявили на торжественной церемонии.
Москва одержала победу в номинации «Место, регион, курорт», в плане инфраструктуры лучшим достижением стал запуск 3-го и 4-го МЦД (Московского центрального диаметра). В лидеры культурной среды вырвался фестиваль «Дикая мята».
Проект «Арктическая кухня» признали победителем номинации «Гастрономия», как и рестораны курорта «Манжерок». Кроме того, последний обогнал всех конкурентов по уровню гостеприимства.
В рамках специальной номинации звание «Туристической персоны года» присудили Екатерине Шаповаловой — автору и руководителю проекта «Гастрономическая карта России», куратору Дома Российской Кухни на ВДНХ. По итогам голосования еще по двум особым номинациям «лучшим автомобилем для путешествий» оказался китайский кроссовер Exeed RX, а наиболее продвинутой стала работа туристического департамента на Алтае.