Круче крутых: портал «АвтоВзгляд» выбрал лучшие авто в 10 номинациях

Автомобильных премий что в мире в целом, что в России в частности — пруд пруди. Хотя если говорить о нашей стране, то коли не брать в расчет узконаправленные и местечковые, на которых выбирают то лучший внедорожник, то грузовик, то спорткар, то у нас, если по гамбургскому счету, их всего две. Раздающая всем сестрам по серьгам на основе зрительских симпатий «Автомобиль года» и по-настоящему экспертная «ТОП-5 АВТО». Однако обе они так или иначе «зациклены» на таких — безусловно актуальных — позициях как, скажем, ТТХ конкретной модели, соотношении цена/качество, инновационность и тому подобном. Что, по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», не всегда и не очень актуально для конкретного потребителя. Поэтому редакция сайта решила дополнить и даже поправить уважаемых членов жюри упомянутых автоконкурсов своими номинациями.

Номинациями, которые, на наш взгляд, для большинства автовладельцев куда актуальнее, чем количество лошадиных сил под капотом или случившийся в текущем сезоне легкий фейслифтинг той или иной модели. Тем более что в нынешних реалиях движки и трансмиссии у представленных на нашем рынке легковушек плюс-минус одинаковые.

Это, по большей части, 1,5-литровые бензиновые турбомоторы, агрегатированные с вариаторами или «роботами». А что касается экстерьерных обновлений, то они и вовсе сводятся к чуть измененным бамперам и радиаторным решеткам. Что, повторим, волнует основную массу автолюбителей куда меньше, чем, например, «правильный» руль, удобное водительское кресло, подходящий под разные нужды багажник и даже общее «дружелюбие» машины по отношению к пользователю. А для некоторых так и вообще важнее всего крутизна автомобиля. Ну и как тут объять необъятное?

Слушайте Лучшие «официальные» авто в России: итоги собственной «премии» портала «АвтоВзгляд» на Яндекс Музыке

Однако портал «АвтоВзгляд» постарался и (пусть с большим трудом, пусть со спорами до хрипоты и взаимными обидами редакционного жюри) выбрал-таки лучших из лучших в номинациях «Самый недооцененный автомобиль», «Самая поразительная машина», «Автомобиль, в котором я чувствовал себя круто», «Самый дружелюбный/удобный автомобиль», «Машина, которую я бы оставил себе», «Лучший автомобиль для путешествий», «Лучший автомобиль для города», «Самый ожидаемый автомобиль», «Лучшее водительское место» и «Самый лучший багажник».

Ну а какие марки и модели из представленных сегодня на рынке стали победителями, вы можете узнать из специального — юбилейного, двухсотого — выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.