Круче крутых: портал «АвтоВзгляд» выбрал лучшие авто в 10 номинациях

Номинациями, которые, на наш взгляд, для большинства автовладельцев куда актуальнее, чем количество лошадиных сил под капотом или случившийся в текущем сезоне легкий фейслифтинг той или иной модели. Тем более что в нынешних реалиях движки и трансмиссии у представленных на нашем рынке легковушек плюс-минус одинаковые.
Это, по большей части, 1,5-литровые бензиновые турбомоторы, агрегатированные с вариаторами или «роботами». А что касается экстерьерных обновлений, то они и вовсе сводятся к чуть измененным бамперам и радиаторным решеткам. Что, повторим, волнует основную массу автолюбителей куда меньше, чем, например, «правильный» руль, удобное водительское кресло, подходящий под разные нужды багажник и даже общее «дружелюбие» машины по отношению к пользователю. А для некоторых так и вообще важнее всего крутизна автомобиля. Ну и как тут объять необъятное?
Однако портал «АвтоВзгляд» постарался и (пусть с большим трудом, пусть со спорами до хрипоты и взаимными обидами редакционного жюри) выбрал-таки лучших из лучших в номинациях «Самый недооцененный автомобиль», «Самая поразительная машина», «Автомобиль, в котором я чувствовал себя круто», «Самый дружелюбный/удобный автомобиль», «Машина, которую я бы оставил себе», «Лучший автомобиль для путешествий», «Лучший автомобиль для города», «Самый ожидаемый автомобиль», «Лучшее водительское место» и «Самый лучший багажник».
Ну а какие марки и модели из представленных сегодня на рынке стали победителями, вы можете узнать из специального — юбилейного, двухсотого — выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.