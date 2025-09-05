В России открыли самый длинный автомобильный маршрут для туристов

Самый протяженный в нашей стране туристический маршрут для автомобилистов запустили в Иркутской области. Его длина составляет 1720 км.

Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на руководителя регионального агентства по туризму Евгению Найденову. По ее словам, маршрут создали в рамках инициативы Минэкономразвития о развитии автотуризма.

Стартовая площадка расположена в поселке Листвянка — у берегов Байкала. А финальной точкой является город Усть-Кут, стоящий на реке Лене. Около 350 км пути автолюбителям предстоит проехать вдоль Байкало-Амурской магистрали.

С учетом посещения нескольких городов Приангарья поездка закончится через семь дней. Путешествие позволит познакомиться с географическими, а также культурными, и, конечно, гастрономическими особенностями региона.