Не дачный, но удачный: куда вырваться на машине в выходные для перезагрузки

Дачный отдых — это, конечно, здорово. Особенно — для жителей Москвы и других крупных городов, измучившихся за зиму в своих «бетонных джунглях». Свежий воздух, щебетание птиц, огородик и цветы по периметру. А если добавить к этому еще удобную беседку и мангал... В общем, прелесть. Но что, если все это уже стало настолько привычным, что захотелось новых ощущений? Например, сесть в машину и махнуть на денек-другой куда-нибудь, где будет и загородная романтика, и что-то еще. Свежее, непривычное. Эксперты предложили порталу «АвтоВзгляд» разные варианты таких вояжей.

Подмосковье предлагает широчайший выбор интересных мест, которые можно посетить за один-два выходных, передвигаясь на своем авто, замечает руководитель сервиса бронирования путешествий по России и ближнему зарубежью Ксения Андрианкова. Перечислить все в рамках небольшого обзора невозможно, но вполне реально выделить хотя бы некоторые из особо примечательных.

Одно из ключевых направлений для подмосковного туризма — Сергиев Посад, где расположен важный духовный центр русского православия — Троице-Сергиева лавра. Это главный архитектурный ансамбль города, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также стоит посетить Гефсиманский Черниговский скит с его уникальными пещерными храмами и Музей игрушки, где представлена богатая коллекция русских народных и авторских игрушек. Интересно, что именно в Сергиевом Посаде в конце XIX века была создана первая русская матрешка, вдохновленная японской куклой. Так что и фабрика по производству этих изделий, и музей матрешки — это тоже Сергиев Посад.

Фото globallookpress.com

Еще одна жемчужина Подмосковья — Истра — известна благодаря своему Новоиерусалимскому монастырю, рассказывает эксперт. Построенный в XVII веке по замыслу патриарха Никона, он поражает своим величием и красотой. Кроме того, в городе можно посетить Музей деревянного зодчества под открытым небом, где представлены образцы старинных русских изб и церквей, а также насладиться живописными пейзажами реки Истры и окрестных лесов.

Маленьким путешественникам будет особенно интересно в детском центре при музее «Новый Иерусалим», который позволяет в игровой форме познакомиться с историей, архитектурой и природой Московской области.

Фото globallookpress.com

Клин известен, в первую очередь, как родина Петра Ильича Чайковского. В городке находится дом-музей, посвященный его памяти, где можно узнать о жизни и творчестве великого русского композитора, а также послушать его бессмертные произведения. Кроме того, Клин славится непревзойденными мастерами-стеклодувами.

Посещая Клин с детьми, стоит обратить внимание на музей елочных игрушек, визит в который, как считает Андрианкова, станет настоящим праздником. Желающие могут приобрести сувениры на память или посетить мастер-класс.

Но как быть, если посещению музеев и прочих исторических достопримечательностей с приходом настоящей весны хочется предпочесть природу и свежий воздух? Пиар-менеджер Алена Марченко знает ответ. Она обращает внимание, что с недавних пор в центральной России очень популярным видом отдыха стал глэмпинг, позволяющий совместить уединение на природе и комфорт.

Фото globallookpress.com

Буквально за несколько лет спрос на этот вид отдыха достиг бума: сказался интерес к сочетанию кемпинга и гламура (удобные домики, панорамные окна, горячий душ, иногда — кондиционеры и мини-бары). И Подмосковье закономерно стало лидирующим в данном сегменте регионом.

Точной статистики по количеству глэмпингов, действующих сейчас в Московской области, нет. Но, судя по данным агрегаторов и соцсетей, на текущий момент насчитывается более 100 заведений в разных форматах. А цены за ночь варьируются от 5000 до 30 000 рублей.

Почти во всех глэмпингах клиентам доступен полноценный сервис современного пансионата. Обычно это двуспальная кровать, обеденная зона с хорошей кухней, санузел, кондиционер, а также зона отдыха с мягкими креслами и столиком для чаепития. Плюс терраса, которая может быть дополнена мангалом и шезлонгами.

Уютный глэмпинг есть и в Клинском районе, у границы с Завидовским заповедником. Весной здесь пахнет хвоей и влажной землей, а особенное удовольствие доставляет гуляние по лесным тропинкам. Гости размещаются в современных домиках в скандинавском стиле — с панорамными окнами и светлыми интерьерами.

Чаще всего в домике есть Wi-Fi, иногда — колонка с голосовым помощником. Не редкость — баня (в отдельных случаях — с панорамными окнами и купелью) и прокат велосипедов. Не исключено даже наличие площадок для мини-гольфа, а в отдельных случаях гостей развлекают еще и возможностью понаблюдать в телескоп за звездами. Окружающие лесные массивы дополняют загородный колорит особой атмосферой.

Одна из локаций, в которой можно разыскать качественный глэмпинг, расположена в окрестностях Можайска. Уютные домики с панорамными окнами на островках в долине извилистой речушки позволяют наслаждаться видами на нетронутую природу. Весной, во время половодья, некоторые домики превращаются в настоящие острова, доступ к которым возможен по деревянным мостикам, что добавляет отдыху ощущение уединенности.

...Конечно, это далеко не полный список интересных, удивительных и живописных мест Подмосковья, куда можно приехать на своем автомобиле на выходные, чтобы насладиться весной, любуясь памятниками архитектуры или пробуждаясь посреди почти не тронутой природы. Не жертвуя, опять же, современным комфортом. Так что дачный отдых — это, конечно, круто. Но и ему нетрудно при желании найти достойную альтернативу.