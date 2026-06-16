Туризм с использованием автодомов и жилых прицепов, известный также как «караванинг», в нашей стране пока не стал популярным видом активного отдыха. Однако интерес к этому сегменту растет, из диковинки постепенно превращаясь в обыденность. Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», почему спрос на аренду таких ТС ощутимо вырос, и поделилась соображениями о сложностях, сдерживающих дальнейшее развитие этой сферы.

Общая численность автодомов и жилых прицепов в России в 2026 году составила 25-32 тыс. единиц, рассказывает директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. Спрос на аренду таких средств передвижения за последний год увеличился в среднем на 10-15%, а в некоторых регионах, таких как Республика Карелия, рост бронирований подобных транспортных средств достиг четырехкратных значений по сравнению с 2025-м. Также «караванинг» весьма востребован в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, в Дагестане и на Алтае. Основной рост этого сегмента — пока довольно специфического для России — сосредоточен на рынке краткосрочного проката.

— Главной причиной укрепления спроса стало изменение потребительских привычек, — считает эксперт. — Сейчас наши сограждане все чаще обращают внимание на внутренний туризм. При этом аренда автокемпера становится альтернативой традиционному отпуску по простой причине: она позволяет отказаться от затрат на отели и авиабилеты.

Более того, сейчас — в разгар лета, т.е. фактически в пик сезона, найти свободный трейлер для проката становится сложно. А бронировать автодома на лето начинают уже осенью. При этом ценовой диапазон в данном сегменте довольно большой: недорогой вариант у частных владельцев можно найти от 3000 руб. в сутки, тогда как стоимость аренды полноценного современного трейлера для семьи может достигать 20 000-25 000 руб. в день, — утверждает специалист.

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Впрочем, дальнейшее развитие рынка аренды автодомов, по замечанию Уткиной, сталкивается с определенными сложностями. Ключевая проблема — отсутствие единой методики страхования, из-за чего арендодатели не могут оформить КАСКО и вынуждены брать с клиентов депозит, что увеличивает сумму затрат и усложняет сделки.

Сдерживает развитие сегмента и нехватка инфраструктуры: специализированных стоянок с подключением к электричеству и водоснабжению по стране насчитывается не более 50. Тем не менее позитивные изменения есть: «караванинг» включен в национальную стратегию развития туризма до 2030 года, и работы по созданию придорожного сервиса, по информации эксперта, уже ведутся.

По наблюдениям портала «АвтоВзгляд», сегодня на специализированных площадках действительно можно найти немало предложений от владельцев «мини-гостиниц на колесах». При этом на одно объявление о сдаче в аренду приходится около 10 предложений о смене собственника. На продажу выставляются тысячи машин и специализированных прицепов в самых разных регионах России: «вагон-дома», «жилые модули», «прицеп-дачи» и т.д.

Ценник начинается с 80 тыс. руб. за видавшую виды «прицеп-палатку» и достигает нескольких миллионов за престижный комфортабельный «кастенваген». Очевидно, что наличие столь богатого ассортимента было бы невозможно без достаточно живого интереса к таким ТС.

И вряд ли число выставляемых на продажу кемперов заметно превышало бы количество объявлений об аренде, не стремись наш человек к новым ощущениям на «своих четырех». Да, «караванинг» в нашей стране пока только набирает обороты. Но выбрать на этом рынке уже есть из чего.