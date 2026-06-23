Ближе, чем море, а атмосфера та же: автопутешествие в Воронежскую область

Наконец прошли времена, когда в сезон отпусков россияне массово приземлялись в шезлонгах забугорных отелей, где все включено, и переместили свой фокус туристического внимания на внутренний туризм. Тут несколько факторов — и неважная геополитическая обстановка, и просто пролежни от пляжных лежаков уже болят. Короче говоря, наши люди потянулись изучать регионы родной страны. Тем более, там есть что посмотреть в отличие от бассейна на территории спа-отеля. Причем даже относительно небольшое путешествие гарантирует массу положительных эмоций. Один из таких маршрутов предлагает портал «АвтоВзгляд».

Как доехать, что посмотреть, где остановится и перекусить в южном регионе России

Из Москвы путь в Воронеж лежит по трассе М4 «Дон». Хорошая магистраль, радующая, стоит лишь немного отдалиться от Москвы, шикарными панорамными видами. Иными словами, сама дорога располагает к отдыху уже в пути. Хотя на выезде из Первопрестольной все же придется немного «потолкаться» в заторах. Но дальше четырехполосная «платка» позволяет с комфортом ехать с любой удобной скоростью до 130 км/ч.

На пути достаточно заправок и мест для перекуса. Однако уже в районе Тульской области автолюбители начинают запасаться топливом. И чем южнее, тем сильнее начинает сбоить навигация.

А в самом Воронеже и окрестностях, рекомендуют организаторы нашей поездки из компании «PROстранствие», специализирующейся на проведении автопробегов, лучше строить маршрут по шагам и ехать по ориентирам на карте. Стоимость проезда в одну сторону в выходной день для кроссовера вышла в 2300 рублей.

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Для путешествия мы выбрали KGM Torres. Среднеразмерный кроссовер с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 163 л.с. и классическим шестиступенчатым автоматом Aisin. Сочетание, которое располагает к комфортным дальним поездкам. Эта связка делает автомобиль предсказуемым.

Подвеска уверенно справляется с загородными дорогами. По выбоинам машина проходит, как теннисный мяч. Клиренс в 195 мм позволяет без лишних переживаний съезжать на грунтовки, ведущие к природным и историческим достопримечательностям, а их на нашем пути было прилично.

Просторный салон с комфортом разместил 4 пассажиров. Практически за 6-часовую поездку ни одна коленка не затекла, не говоря уж о спине. На трассе Torres радует хорошей курсовой устойчивостью и достаточным запасом тяги для обгонов, благодаря чему сотни километров дороги проходят без усталости и напряжения. На поездку в одну сторону ушло чуть больше одного бака АИ-95.

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Воронеж — город-миллионник. Его географическое положение создает настроение — там буквально чувствуется расслабленная атмосфера юга. В воздухе витает запах воды, свежего скоса. В частном секторе доносятся запахи топящихся бань и готовящихся шашлыков. На улицах дружелюбно настроенные горожане коротают вечера на красивой набережной.

Относительно беспилотной опасности в городе обстановка спокойная. Как отметила Екатерина Климентова, начальник отдела по развитию туризма центра «Мой бизнес» (АНО ЦПП ВО): «Мы получаем СМС с уведомлениями о начале и отмене ракетной опасности, но прецедентов, к счастью, не было». И это чувствуется по обстановке. В центре города бурлит жизнь, люди неспешно гуляют и нет панических настроений.

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Тем интереснее путешествие, чем разнообразнее достопримечательности. Одно из самых необычных мест Воронежской области — Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони. Краснокирпичный дворец конца XIX века принадлежал принцессе Евгении Ольденбургской, внучке императора Николая I.

Сегодня это хорошо сохранившийся архитектурный ансамбль с парком и смотровыми площадками, который многие туристы называют одним из самых красивых замков Центральной России. Парадный вход смотрит на низину, где видны остатки Рамонского сахарного завода. Он был одним из передовых сахарных производств России и Воронежской губернии и считается предшественником современной Воронежской кондитерской фабрики.

В 1900 году была добавлена паровая фабрика конфет и шоколада. В наши дни завод считается объектом культурного наследия. От дворца открывается вид на корпуса некогда легендарной фабрики.

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Если хочется не возвышенных дворцовых материй, а дикого первобытного быта, можно отправиться в археологический музей-заповедник «Костенки». Часть пути пролегает вдоль Дона, красиво бликующего из-за пролеска. Главная достопримечательность музея — сохранившееся на месте раскопок жилище из костей мамонта.

Для автотуристов это возможность за несколько часов совершить настоящее путешествие в доисторическую эпоху. Кстати, дорога туда пролегает через частный сектор, где можно увидеть настоящий воронежский быт и хозяйство. А еще вас ждет переправа через понтонный мост — любители «техногена» точно оценят инженерное сооружение из плавучих плит и морскую качку в машине. Дети точно будут в восторге.

— В рамках проекта «Туризм и гостеприимство» большое количество маршрутов размещено на сайте Путешествуем.рф. Один из них — «По пути на море не пропусти Воронеж», — подчеркнул в беседе с порталом «АвтоВзгляд» министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Михаил Москальцов. — Нам важно, чтобы участники пробега, как профессиональные путешественники, как журналисты, оценили все плюсы и минусы этого маршрута: парковки, места отдыха, АЗС и так далее. И насыщенность маршрута: что можно на нем увидеть и сколько потребуется времени, чтобы все посмотреть...

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В 50 километрах от Воронежа расположен один из самых интересных исторических городов Воронежской области — Острогожск. Основанный в XVII веке, он сохранил атмосферу старой русской провинции, старинную застройку и множество памятников архитектуры.

Город связан с именами художника Ивана Крамского и поэта Самуила Маршака. Там стоит оставить машину — пешая прогулка по тихим улицам позволяет увидеть совсем другую Россию — спокойную и неторопливую.

Значимое место Острогожска — Дом Крымова — художника и основателя движения передвижников. Это небольшой, но атмосферный музей. Внешне — типичная украинская постройка, даже с камышовой крышей. Здесь сохранились интерьеры и предметы быта, позволяющие представить жизнь российской интеллигенции конца XIX — начала XX века.

Фото avtovzglyad.ru

Прокатившись порядка 40 минут по дорогам среди зеленых полей, можно добраться в музей-заповедник «Дивногорье», давно ставший визитной карточкой региона. Белоснежные меловые останцы, которые называют дивами, возвышаются над степью и видны за многие километры. Здесь расположены пещерные храмы, археологические памятники и смотровые площадки с впечатляющими видами на долину Дона.

Особое место в заповеднике занимает действующая Церковь Сицилийской иконы Божией Матери. Храм вырублен прямо в толще меловой скалы и существует уже несколько столетий. Внутри круглый год сохраняется особый микроклимат, а белоснежные своды производят сильное впечатление даже на людей, далеких от религиозной тематики.

Ведь здесь можно увидеть настоящие кельи, где могут жить монахи, и проникнуться всем аскетизмом. Их размер — 3х3 метра, и лишены они каких-либо удобств. Посещение храма позволяет совместить знакомство с историей, архитектурой и природными красотами Дивногорья.

Фото avtovzglyad.ru

Ну и вернемся в Воронеж. Из других мест, рекомендованных к посещению для знакомства с регионом, можно выделить океанариум и Центральный воронежский рынок. Первый входит в число крупнейших океанариумов Центральной России.

В его экспозиции представлены сотни видов морских и пресноводных обитателей, включая акул, скатов и крупных рептилий. Это одно из лучших мест для семейного отдыха и удобная остановка во время путешествия по региону.

Чтобы почувствовать весь вкус региона, нужно отведать местную гастрономию. Центральный рынок Воронежа давно превратился из обычной торговой площадки в гастрономическую достопримечательность города.

Фото avtovzglyad.ru

Здесь можно попробовать местные продукты, купить фермерские сыры, мясные деликатесы, мед и другие региональные яства. Это хорошая точка завершения маршрута, чтобы запастись натуральными продуктами и взять с собой дары Черноземья и фирменные блюда Воронежа, одно из которых — черный зефир.

...Наша страна полна разными культурами, богата природными красотами и разнообразной историей. Воронеж и его область — один из таких многогранных регионов. Тем более, что от Москвы он всего в 600 км. На всю дорогу у нас ушло порядка 7000 рублей с учетом топлива и платной дороги.

Тут, кстати, даже в сезон можно найти отели со стоимостью суток от 2500 рублей. Исследовать регионы своей страны — должно стать хорошей привычкой для россиян.