Unlim 500+: как суперкары взлетали в аэропорту Быково

Фестиваль Unlim 500+ представляет собой соревнование по дрэг-рейсингу: заездам по прямой траектории на расстояние ½ мили (804 м). Участники состязались в десяти классах, которые делились по типу привода и по глубине тюнинга. Но так же определялся победитель и в абсолютном зачете, который получил главный приз — переходящий кубок Unlim 500+.

Заезды проводились два дня подряд и включили в себя 472 старта, которые продолжались до позднего вечера. Самым быстрым стал Nissan GT-R Altechno 2011 года выпуска с мотором объемом 3,8 л мощностью 1200 «лошадей». Автомобиль с пилотом Адамом Миштаевым за рулем преодолел дистанцию за 14,815 секунды. В этот промежуток вошло «чистое» время заезда плюс время на реакцию пилота после старта.

В качестве сейфети-кара организаторы соревнования предоставили Lamborghini Urus — новейшую итальянскую модель, единственный кроссовер легендарной марки, который увидел свет в конце прошлого года. Автомобиль назван самым быстрым серийным SUV в мире, до первой «сотни» он может разогнаться за 3,6 секунды, а в его подкапотном пространстве притаился бюджетненький на фоне большинства участников соревнования 650-сильный V8.