Пара слов для протокола: обязан ли водитель быть понятым по требованию инспектора

Если же в вас взыграл гражданский долг, обострилось чувство справедливости, и вы решили оказать помощь сотрудникам ГИБДД, имейте в виду, что у вас есть право пожаловаться на их неправомерные решения, действия или бездействие. Будьте также готовы, что в определенных случаях вас могут вызвать в судебное заседание для дачи показаний.

К тому же закон предусматривает возмещение всех понесенных убытков, в том числе на выплату компенсации за потраченное время. Например, если вам пришлось ехать на суд в другой город, то вам обязаны компенсировать затраты на топливо или расходы на билеты.

Учтите, что у понятого, как полноценного участника уголовного процесса, кроме прав есть еще и обязанности. Например, при неявке на судебное заседание или к следователю для дачи дополнительных показаний, к нему могут применить меры процессуального принуждения и выписан штраф. Все его права и обязанности перечислены в Уголовно-процессуальном кодексе.

Принять участие в этом процессе имеет право любой гражданин, достигший совершеннолетия, за исключением участников уголовного судопроизводства, их родных и близких, а также полицейских, оперативников и всех, кто имеет право осуществлять оперативно-розыскную деятельность или заниматься предварительным расследованием.