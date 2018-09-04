Пара слов для протокола: обязан ли водитель быть понятым по требованию инспектора

Фото Наталья Губернаторова
Если у стражей порядка нет возможности зафиксировать на видеокамеру процесс досмотра автомобиля или проверку водителя на алкогольное опьянение с помощью алкотестера, для этих процедур они обязаны пригласить понятых. Зачастую полицейские просят поучаствовать в этом качестве посторонних водителей. Если те отказываются, то гаишники переходят от просьб к требованиям. Насколько это законно, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Напомним, что понятой — лицо, не заинтересованное лично в исходе дела, привлекаемое для удостоверения факта производства следственного действия. Это может быть любой случайный гражданин, который обязан проконтролировать правильность сведений, которые представители власти вносят в протокол. Подписывая документ он подтверждает, что все процедуры прошли без нарушений.

Если вас остановил инспектор ГИБДД и предложил поучаствовать в таких действиях в качестве понятого, вы имеете полное право отказаться. По закону это не считается обязанностью граждан, и вам необязательно объяснять причины своего нежелания помогать стражам порядка. Так что требование быть понятым со стороны полицейских незаконны, допустима только просьба.

Если же в вас взыграл гражданский долг, обострилось чувство справедливости, и вы решили оказать помощь сотрудникам ГИБДД, имейте в виду, что у вас есть право пожаловаться на их неправомерные решения, действия или бездействие. Будьте также готовы, что в определенных случаях вас могут вызвать в судебное заседание для дачи показаний.

К тому же закон предусматривает возмещение всех понесенных убытков, в том числе на выплату компенсации за потраченное время. Например, если вам пришлось ехать на суд в другой город, то вам обязаны компенсировать затраты на топливо или расходы на билеты.

Учтите, что у понятого, как полноценного участника уголовного процесса, кроме прав есть еще и обязанности. Например, при неявке на судебное заседание или к следователю для дачи дополнительных показаний, к нему могут применить меры процессуального принуждения и выписан штраф. Все его права и обязанности перечислены в Уголовно-процессуальном кодексе.

Принять участие в этом процессе имеет право любой гражданин, достигший совершеннолетия, за исключением участников уголовного судопроизводства, их родных и близких, а также полицейских, оперативников и всех, кто имеет право осуществлять оперативно-розыскную деятельность или заниматься предварительным расследованием.

автоправо, штрафы, суд, группа разбора, произвол ГАИ
4 сентября 2018
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