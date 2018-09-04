Пара слов для протокола: обязан ли водитель быть понятым по требованию инспектора

Напомним, что понятой — лицо, не заинтересованное лично в исходе дела, привлекаемое для удостоверения факта производства следственного действия. Это может быть любой случайный гражданин, который обязан проконтролировать правильность сведений, которые представители власти вносят в протокол. Подписывая документ он подтверждает, что все процедуры прошли без нарушений.
Если вас остановил инспектор ГИБДД и предложил поучаствовать в таких действиях в качестве понятого, вы имеете полное право отказаться. По закону это не считается обязанностью граждан, и вам необязательно объяснять причины своего нежелания помогать стражам порядка. Так что требование быть понятым со стороны полицейских незаконны, допустима только просьба.