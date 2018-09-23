Баха «Крым-2018»: когда люди сильнее техники

Маршрут второго дня финального этапа чемпионата России проходил по живописным местам западного Крыма. Участникам предстояло дважды пройти кольцо длиной 162 километра. Между ними лишь небольшая остановка, за которую и дух перевести толком не успеваешь.

Есть признанные лидеры, но на чемпионство рассчитывает сразу же несколько экипажей, поэтому борьба нешуточная. Вскоре после старта прозвучала первая сенсация: с трассы сошел экипаж Воронов/Андреев из команды Suprotec Racing на ВАЗ Нива.

К слову сказать, от Нива в этой машине осталось совсем немного: под капотом 320-силный двигатель BMW, иные узлы и агрегаты. Воронов шел отлично, но вскоре после старта

возникли проблемы с двигателем и гонка для него закончилась толком и не начавшись.