Баха «Крым-2018»: когда люди сильнее техники

Маршрут второго дня финального этапа чемпионата России проходил по живописным местам западного Крыма. Участникам предстояло дважды пройти кольцо длиной 162 километра. Между ними лишь небольшая остановка, за которую и дух перевести толком не успеваешь.
Есть признанные лидеры, но на чемпионство рассчитывает сразу же несколько экипажей, поэтому борьба нешуточная. Вскоре после старта прозвучала первая сенсация: с трассы сошел экипаж Воронов/Андреев из команды Suprotec Racing на ВАЗ Нива.
К слову сказать, от Нива в этой машине осталось совсем немного: под капотом 320-силный двигатель BMW, иные узлы и агрегаты. Воронов шел отлично, но вскоре после старта возникли проблемы с двигателем и гонка для него закончилась толком и не начавшись.
Неожиданные сюрпризы
Ревели моторы, кипели страсти. Организаторы предупреждали, что маршрут непростой, несколько экипажей действительно сбились с пути и искали заветные точки, теряя драгоценное время.
После первого круга среди прототипов уверенно лидировали автомобили G-Force Bars и ГАЗель Next команды «ГАЗ Рейд Спорт», а категории Т3 первым пришел Хмельницкий/Кожухов. Девичий экипаж Опарина/Штанева столкнулись со сложностями в навигации и потеряли лидерство в зачете.
Несмотря на сентябрь, крымское солнце палит нещадно. В спортивных машинах нет кондиционеров, живительный воздух поступает лишь через маленькие форточки. Приехав на промежуточный финиш, пилоты и штурманы срывали шлемы и с наслаждением лили на голову воду. Но перерыв совсем недолог, впереди еще 162 км пыльных дорог, спусков и подъемов.
Немного сбавили темп две машины из «ГАЗ Рейд Спорт» — возникли технические трудности, которые удалось решить силами экипажей. Руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин:
— В этой гонке у нас выступает три машины — две спортивные «Газели» и один «Соболь». На наших автомобилях установлены серийные узлы и агрегаты, смысл спортивной команды и в том, чтобы проверить серийные машины ГАЗ в боевых условиях. Поэтому малейшая неисправность рассматривается экспертами завода и делаются соответствующие выводы.
Экипаж Игнатов/Чумак «ГАЗ Рейд Спорт» шел хорошо, но им эту гонку испортили организаторы, которые отказались от системы «Сентинель», сообщающей о сближении автомобилей. В соответствии с правилами, если кто-то догоняет, то ему необходимо уступить дорогу. Иначе ждет наказание. Но системы нет, а потому и наказание отсутствует.
Пилот Алексей Игнатов: — Мы километров 30 не могли обогнать Nissan NP-300. Сушенцов видел нас — трасса проходит так, что на поворотах мы шли совсем рядом. Но дорогу не давал. По обочине обгонять страшно, там встречаются такие большие камни, что угробить машину можно запросто. Потом все же смогли обойти, но время потеряли. Все это напоминало кадры из фильма про жестокий спорт загнивающего капитализма.
Ко всему прочему серьезные сложности преподнес прибор навигации Unic. Во время гонки он несколько раз выключался, в результате чего экипажу Игнатова не засчитали несколько контрольных точек. Второй день гонки закончился неопределенностью — кто-то догнал, кто-то отстал. Третий станет полноценным судным днем. Он покажет, кто станет не только победителем Крыма, но и чемпионом России!