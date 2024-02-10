Мотовездеход «Крош» задаст жару на бахе «Северный лес-2024»

Российский автоспорт выходит из зимней спячки – в Ленинградской области стартовал первый в этом году этап Чемпионата России по ралли-рейдам – баха «Северный лес».

И эта гонка – особенная. И потому, что, как было сказано, первая в сезоне, и потому, что – единственная зимняя в спортивном календаре. За два дня спортсменам предстоит покорить трассу длиной 570 км, из которых 370 – «боевые». 28 экипажей из 23 городов России поборются за места на подиуме.

– «Северный лес» – гонка не простая, – говорит пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» и действующий чемпион России Алексей Игнатов. –Протяженность по раллийным меркам не так уж велика, а потому особенно значима цена ошибки. Выигрываешь драгоценные секунды, а одно пробитое колесо хоронит все завоеванное преимущество. Очень опасен вылет с трассы. Даже нашим подготовленным «Газель NN» не так уж и просто выбраться из глубокого рыхлого снега. Мы участвуем в соревнованиях на автомобиле с независимой передней подвеской и обновленной системой охлаждения. В прошлом сезоне имелась проблема с перегревом двигателя, но мы надеемся, что инженеры смогли ее решить...

Снега в этом году много и организаторы провели огромную работу – расчистили в лесах и полях дороги для спортсменов.

– Наша команда обновила состав и выйдет на старт тремя экипажами сразу в двух зачетах, – добавляет спортивный директор «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. – Во-первых у нас едут две спортивные «Газели NN». А во-вторых, за нас в этом сезоне выступает экипаж Анастасии Нифонтовой и Екатерины Жадановой на мотовездеходе BRP Maverick в классе мотовездеходов Т3…

Фото портала Автовзгляд.

– Среди наших соперников такие именитые спортсмены как Сергей Карякин, Борис Гадасин, Алексей Шмотьев и даже Сергей Успенский, дебютирующий в классе Т3, – комментирует ситуацию Анастасия Нифонтова. – Так что борьба обещает быть очень интересной. Мы с Катей заявлены в составе «ГАЗ Рейд Спорт». Мы согласились выступать за нижегородцев, чтобы помочь ребятам вернуть командный титул в новом году. Наш «Крош» за зиму претерпел глобальное обновление, был разобран до винтика, рама была проинспектирована на предмет трещин и покрашена, установлен новый двигатель...

Что ж, трехмерные зимние скользкие трассы не прощают ошибок и не дают второго шанса, поэтому борьба обещает быть напряженной и интересной. Первый день – 17-километровый пролог. Основные же серьезные испытания приготовлены на выходные: пять спецучастков в субботу 10 февраля, и два спецучастка в воскресенье 11 февраля. На улице холод и ветер, но на этой спортивной трассе будет жарко!