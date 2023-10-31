Рога во лбу: неприятные сюрпризы финала Чемпионата России по ралли-рейдам−2023

В темноте

По какой-то непонятной причине стартовали поздно. Такое уже было в сентябре на предыдущем этапе ЧР в Ульяновске. Хотя всякому понятно: живем в северной стране, темнеет рано. Заранее можно было взглянуть в световой календарь — 27 октября закат солнца в Волгограде в 16.44. В результате последние участники выходили на старт уже в сумерках. А еще и дождь лупит в лицо! На удивление доехали без приключений, хотя везение когда-то может и изменить…

Последние дни небеса плакали, так что на дороге — сплошные лужи. Неприятным сюрпризом стали оставленные в одном месте мощные ветки на высоте капота. Несколько машин вернулось без боковых зеркал и лобового стекла. Экипаж Александра Русанова на спортивной «Газели NN» получил острый сук в лобовое стекло. Так и мчался — с рогом во лбу.

Проблему решил МАЗ Сергея Вязовича — снес ветки ценой собственного лобового стекла. Обидно, ведь организаторы имели возможность убрать ветки или, если пилить деревья запрещено, обозначить опасное место и организовать объезд. А лучшее время пролога показали грузовики — первым пришел КамАЗ Дмитрия Сотникова, всего на секунду от него отстал МАЗ Алексея Вишневского. Гонка обещала быть напряженной…

Лучшие имеют право выбора стартовой позиции. И, например, в Ульяновске все рвались ехать первыми — чтобы пыли поменьше было. В этот раз лучшие брали позиции подальше, чтобы лидеры прочертили дорогу, а заодно проверили обочины и возможные срезки. В результате джентльмены «галантно» пропустили вперед даму — открывашкой пришлось идти женскому экипажу в составе Анастасии Нифонтовой и Екатерины Жадановой. Для них это этап был чрезвычайно важным — борьба с командой Дмитрия Мордковича определяет Чемпиона России в категории Т3.