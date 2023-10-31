Рога во лбу: неприятные сюрпризы финала Чемпионата России по ралли-рейдам−2023

В темноте
По какой-то непонятной причине стартовали поздно. Такое уже было в сентябре на предыдущем этапе ЧР в Ульяновске. Хотя всякому понятно: живем в северной стране, темнеет рано. Заранее можно было взглянуть в световой календарь — 27 октября закат солнца в Волгограде в 16.44. В результате последние участники выходили на старт уже в сумерках. А еще и дождь лупит в лицо! На удивление доехали без приключений, хотя везение когда-то может и изменить…
Последние дни небеса плакали, так что на дороге — сплошные лужи. Неприятным сюрпризом стали оставленные в одном месте мощные ветки на высоте капота. Несколько машин вернулось без боковых зеркал и лобового стекла. Экипаж Александра Русанова на спортивной «Газели NN» получил острый сук в лобовое стекло. Так и мчался — с рогом во лбу.
Проблему решил МАЗ Сергея Вязовича — снес ветки ценой собственного лобового стекла. Обидно, ведь организаторы имели возможность убрать ветки или, если пилить деревья запрещено, обозначить опасное место и организовать объезд. А лучшее время пролога показали грузовики — первым пришел КамАЗ Дмитрия Сотникова, всего на секунду от него отстал МАЗ Алексея Вишневского. Гонка обещала быть напряженной…
Лучшие имеют право выбора стартовой позиции. И, например, в Ульяновске все рвались ехать первыми — чтобы пыли поменьше было. В этот раз лучшие брали позиции подальше, чтобы лидеры прочертили дорогу, а заодно проверили обочины и возможные срезки. В результате джентльмены «галантно» пропустили вперед даму — открывашкой пришлось идти женскому экипажу в составе Анастасии Нифонтовой и Екатерины Жадановой. Для них это этап был чрезвычайно важным — борьба с командой Дмитрия Мордковича определяет Чемпиона России в категории Т3.
Второй день и, собственно, полноценный первый день ралли. Дождь льет как из ведра, земля — влажная и рыхлая. Мощные МАЗы и КамАЗы сразу же начали рыть глубокую колею глубиной в полметра. Обычным машинам в ней не проехать, садишься на пузо.
– День выдался исключительно тяжелый, — делится впечатлениями пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Стартовавшие перед нами грузовики распахали широченную, метров 30 шириной, полосу. Нам в ней делать нечего, завязнем. Ехали рядом с дорогой, вскоре влетели в плохо просматриваемую канаву глубиной в половину нашей «Газели NN». Уткнулись с ходу, носом. Кое-как выбрались. Машину повредили, но ехать могли. «Газель» все же очень живучий автомобиль. Но под колесами — тяжелый влажный песок, повышенная нагрузка на все узлы и агрегаты. В результате все нахватали штрафов. В нашей категории «Рейд-спорт» по итогам дня нет ни одного экипажа без пенализации!..
Хитрый ход
В категории «Рейд-спорт» действительно сложилась интересная ситуация. На чемпионство претендует два экипажа: Алексея Игнатова на «Газели NN» и Константина Иванова на ToyotaLand Cruiser. Перед последним этапом Иванов решил сделать ход конем и взял в аренду прототип с большими ходами подвески с двигателем от Chevrolet Corvette.
По объемам двигателя разница колоссальная — 2,7 литра против семи! Правила обязывают установить рестриктор, ограничивающий объем подачи топлива, но он все равно не уравнивает шансы. Алексей Игнатов и его штурман Евгений Павлов загрустили, но как настоящие бойцы не падали духом.
В рыхлых песках в выигрышной позиции оказались грузовики — за счет больших колес, и багги — легкие и проходимые. Остальные машины вязли и ломались. Два круга по 146 километров оказались, пожалуй, самыми сложными в ЧР−2023. Ночью бивуак не спал, механики восстанавливали работоспособность машин.
В воскресенье небо перестало рыдать. Предстояло откатать два круга по 152 км. Дороги скользкие — жуть. Жаркая борьба шла среди грузовиков. На гонку приехало пять болидов команды «КАМАЗ Мастер». Один, правда, положили на бок в ходе предстартовой тренировки. Приложили крепко, отремонтировать не удалось. Так что рубилось четыре КамАЗа против трех МАЗов. В этот раз спортсменам из Набережных Челнов удалось победить. На первом месте экипаж Сотникова («КАМАЗ Мастер»), на втором — Вязовича (MAZ SPORTauto), на третьем — Каримова (КамАЗ).
Серийные герои
– Мы заняли 8-е и 9-е места из десяти участников грузового зачета, — говорит пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — Наши авто на 90% серийные и в энерговооруженности серьезно уступают спортивным болидам, имеющими мало общего со стоковой продукцией. Важно, что «ГАЗ Садко» успешно прошли всю тяжелейшую гонку. Причем без значительных поломок, что демонстрирует высокую надежность автомобилей Горьковского автозавода…
В категории Т2 победителем стал экипаж Вадима Новикова на УАЗ. Серьезная борьба шла среди багги. Уверенно лидировал Алексей Черкесов на BRP. Но наиболее интересное соперничество развернулось между Мордковичем и Нифонтовой, претендовавшим на чемпионство. Дмитрий хорошо проехал предыдущий день и опережал Анастасию на шесть минут. В финальный день он решил поберечь машину, ехал быстро, но не рисковал. Анастасия сократила разрыв, но отыграть шесть минут у Мордковича не смогла. Экипаж Мордковича на втором месте, Нифонтовой — на третьем.
Что касается категории «Рейд-спорт», то перед стартом финального дня на первом и втором местах были экипажи команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александра Семенова и Александра Русанова. На третьем — прототип Константина Иванова, поломавшийся в предыдущий день и потерявший кучу времени. На четвертом — экипаж Алексея Игнатова, у которого из-за ошибки штурмана (дважды заехал в сервисную зону) аннулировали результаты всего дня и выписали гигантский 33-часовой штраф.
Пот итогам финального дня первое место в этой категории одержал экипаж Александра Семенова и Дмитрия Охотникова на «Газель NN». Александр Русанов поломался и пропустил вперед Константина Иванова. Алексей Игнатов и Евгений Павлов на «Газель NN» взяли бронзу.
Подводим итоги чемпионата
Официальные итоги сезона объявляют в конце года, а наградят победителей в начале следующего. Но мы можем взять в руки калькулятор и подсчитать очки, так что подведем предварительные итоги Чемпионата России−2023.
Основная сенсация в том, что впервые в абсолютном зачете (грузовики в него не входят) побеждает не прототип, а багги — экипаж Дмитрия Мордковича и Ивана Безденежных (Team Maria Oparina). Они же чемпионы в категории Т3. Вот так! Еще недавно матерые ветераны ралли-рейдов пренебрежительно смотрели на багги. Сейчас же это наиболее динамично развивающийся класс, соревнующийся не только между собой, но и с лучшими из лучших!
В Т2 досрочно, еще по результатам предыдущего этапа, чемпионами стали Андрей Сушенцов и Александр Щанов из команды S&A Racing. В «Рейд-спорте» чемпионами становятся Алексей Игнатов и Евгений Павлов из команды «ГАЗ Рейд Спорт».
– Сезон выдался сложный, — отметил восьмикратный (а скоро и девятикратный) чемпион России, штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов. — Рубились до самых последних метров и победили!..
В грузовом зачете сражается КамАЗ Мастер и МАЗ, но белорусские спортсмены не имеют российской лицензии, поэтому не получают очки в Чемпионате России. Так что все кубки заберет «Синяя армада»