Баха «Северный лес-2024»: опоздавших ждут, но штрафуют

Закрученный и достаточно «рулежный» спецучасток - отличная разминка перед основной баталией, которая вот-вот развернется в окрестностях спортивно-развлекательного комплекса «Игора Драйв». С самого утра здесь проходили административные и технические проверки, в ходе которых к старту ралли были допущены все 28 экипажей. В этом году за победу приехали побороться 16 мотовездеходов класса Т3, по 5 автомобилей заявились в категориях «Рейд-спорт» и классе серийных внедорожников Т2. и два автомобиля в классе «Суперпродакшн» Т1.

Три экипажа из 28 не явились на старт, за что получили временной штраф. Для остальных же команд короткий 17-километровый спецучасток стал отличной разминкой, хотя даже такая небольшая дистанция оказалась невероятно сложной: узкой, закрученной и рулежной. На финиш первыми пришли экипажи Вячеслава Папуцкого/Игоря Чудайкина и Сергея Карякина/Соверио Витторио, пройдя пролог за 14:09 минут.

И лишь на 5 секунд позже на финиш прибыл женский экипаж команды «Газ Рейд Спорт» Анастасии Нифонтовой/Екатерины Жадановой, показавший третье время в абсолюте. Завтра дамы стартуют первыми, в чем есть и минусы, и плюсы. С одной стороны, за окном сейчас идет снег и придется быть первопроходцами. С другой - не упрешься в соперника, а на лесной дороге особо не обгонишь...

Фото портала АвтоВзгляд.

Другие пилоты «Газ Рейд Спорт» - Алексей Игнатов и Евгений Павлов - также успешно справились с поставленными задачами и проехали спецучасток без ошибок и в хорошем темпе – 13-ое место абсолютного зачета и первое в «Рейд-спорте» по итогам первого дня.

- Пролог бахи Россия «Северный лес-2024» удался, - делится впечатлениями пилот команды «Газ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. - Спецучасток повторяет пролог прошлого и позапрошлого года, но он богат поворотами, рулежный, очень узкий, что для нашей машины скорее недостаток. Иногда мы с трудом помещаемся на трассе, постоянно приходится маневрировать между сугробами. Мы выбрали не очень быстрый, но надежный темп, так как трасса, повторю, очень узкая, цена ошибки высока. Ведь если вылететь в сугроб, то самостоятельно из него проблематично будет выбраться. Проехали не очень быстро, но без ошибок и показали неплохой результат: с прицелом на то, чтобы стартовать с удобной позиции и не иметь медленных соперников перед собой...

На втором месте в этой категории Андрей Сушенцов со своим штурманом Александром Щановым, а замкнул тройку в «Рейд-спорте» экипаж команды «Подмосковье» Константина Иванова/Александра Горькова. Александр Семенов и Дмитрий Охотников по результатам пролога были пятыми, но временной штраф их соперникам Михаилу Расторгуеву и Петру Пономареву за опоздание на КВ немного поднял Семенова/Охотникова в турнирной таблице в своем классе на четвертое место.

Фото портала АвтоВзгляд.

- Старт встретил нас ну очень морозным утром, - говорит пилот команды «Газ Рейд Спорт» Александр Семенов. - Трасса сделана под мотокросс, но наша машина позволяла ехать спокойно, уверено и на приличной скорости. Несмотря на большие сугробы, автомобиль отлично справился и по подвеске нареканий в целом не было. Мы финишировали и довольны результатом...

В категории Т2 лидером пролога стал экипаж команды «УАЗ-спорт» Вадима Новикова/Дмитрия Рыбина, Антон Мельников и Антон Николаев - вторые, а третье место у Александра Довгий и Артема Терентьева.

Итак, позади торжественное открытие соревнований и представление участников. Начинается основная борьба: в меню дня целых 5 спецучастков. А узкие, скользкие и лихо закрученные снежные трассы бахи «Северный лес-2024» ошибок не простят. Будем следить, кто же сможет покорить единственную в мире ледовую гонку в этом году.