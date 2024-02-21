В России построили идеальные гоночные «Жигули»

В чемпионате России по ралли выступает, возможно, самая необычная гоночная ВАЗ-2105. Классические «Жигули» для автоспорта подготовил пилот Клим Байков — уроженец Кирова, прошедший путь от начинающего пилота до трехкратного чемпиона Эстонии по ралли в своем классе. И все это на «пятерке».

За время выступлений автомобиль постоянно модернизировался, а последняя версия раллийных «Жигулей» дебютировала в гоночном сезоне 2024 года. Как сообщает Motor.ru, эта «пятерка» получила новый, максимально облегченный кузов и переработанную подвеску: сзади можно отыскать детали Wisefab, потребовавшие установки части пола и лонжеронов от BMW, а спереди — кастомную «двухрычажку». В автомобиле множество компонентов от именитых производителей: тормоза AP Racing и Alcon, эксклюзивные амортизаторы Ohlins, созданные специально для раллийных «Жигулей», электроника Cartek.

Работая над новой версией ВАЗ-2105, Клим Байков сохранил 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126. Бензиновый мотор от LADA Priora «доведен» знаменитым российским гонщиком и инженером Дмитрием Брагиным: агрегат выдает 180 л.с. с рабочего объема 1.6 литра — при массе самого автомобиля 1040 кг. Мотор сочетается с секвентальной коробкой Beckert и каноничным для модели задним приводом. Идеальные гоночные «Жигули», как прозвали проект кировского пилота, можно увидеть на трассах чемпионата и кубка России по ралли.