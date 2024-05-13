Баха «Золото Кагана-2024»: тяжелый рейд с китайским акцентом

Баха «Золото Кагана» всегда отличалась высоким уровнем сложности, поэтому именитые команды стараются выставлять на эти соревнования опытных гонщиков и проверенную технику. С 19 по 24 апреля в Астрахани прошла очередная гонка. Помимо суперсложной трассы и большого количества поломок, одним из сюрпризов гонки в этот раз стало участие в ней китайской мототехники, что уже само по себе любопытно связи с активностью китайских производителей на нашем рынке.

Баха «Золото Кагана-2024» в этот раз включала в себя 2-й этап чемпионата России по ралли-рейдам для внедорожников и багги, 1-й этап по ралли-рейдам для грузовиков, 1-й этап по кросс-кантри ралли (мотоциклы и квадроциклы) и Кубок Астраханской области по ралли-рейдам. На старт в Астрахани вышли около 80 участников, приехали «КАМАЗ-Мастер», «МАЗ-Спортавто», «ГАЗ Рейд Спорт», LADA Sport Rosneft Raid и другие команды и известные гонщики.

В зачете грузовиков, не смотря на многочисленные поломки у всех, тон задавали КАМАЗы. Долгое время лидировал экипаж Богдана Каримова, но поломка на заключительном спецучастке и финиш на 18 позиции вывели на первое место опытнейшего Дмитрия Сотникова, а Богдан в итоге оказался вторым. Сюрприз преподнес экипаж Юрия Наймана из команды URAL MOTORSPORT, который в результате смог заехать на третье место.

В абсолютном зачете победителем стал экипаж Вячеслава Папуцкого на вездеходе SSV Yamaha (команда TRACK GARAGE RACING TEAM), который опередил Алексея Черкесова на BRP Can-Am Maverick XRS Turbo и Бориса Гадасина на G-Force T3GF (команда G-Force Mororsport).

В зачете Рейд-Спорт из 10 стартовавших автомобилей до финиша смогли добраться лишь три самых стойких. Победил Алексей Игнатов из команды ГАЗ Рейд Спорт, сумевший опередить всех лишь на заключительном этапе.

Фото Роллинг Мото.

В зачете Т2 победил УАЗ Карго Ивана Паристого, опередивший Toyota LC200 Антона Мельникова из команды «Подмосковье» и УАЗ «Патриот» Вадима Новикова из заводской команды «УАЗ-Спорт». Помимо автомобильных и грузовых зачетов в гонке приняло участие еще 27 представителей мотоциклетных зачетов.

Серьезная конкуренция ожидалась в группе кросс-кантри класс 450 (мото), где заявились 15 спортсменов от разных команд на Yamaha, KTM, Husqvarna, BMW, а также в заявке были 2 китайских турэндуро GR500 от команды «Роллинг Мото» под управлением опытного астраханского гонщика Василия Глухова и эндуриста из Балашихи Андрея Рябошкапова.

Стоит отметить, что оба «китайца» хоть и не попали на призовые места, но преодолели все «боевые» 1000 км сложней трассы и финишировали. А, как было сказано выше, далеко не всем участникам нынешнего ралли удалось добраться до финиша. Это, кстати, наглядно доказывает, что китайская мототехника практически ничем не отличается от своих более известных «собратьев».

Фото Роллинг Мото.

Василий Глухов, занявший по итогам гонки 12 место, уверен, что первый блин для GR500 точно не вышел комом:

— Мотоцикл показал себя очень хорошо: такие скорости, повороты и пересеченка — мы его просто уничтожали, а он выжил! При этом у меня организаторский прибор постоянно сигналил о превышении скорости. Если бы не небольшие неприятности, типа пробитого колеса, по сути, не связанные с технической частью, я мог рассчитывать на 6-ой результат, а в гранд-эндуро вообще на первое место. Так что будем готовиться к следующим гонкам...

Победил здесь Илья Щеглов на Husqvarna Fr450 Rally. Айдар Галеев на KTM Enduro на втором месте, а третьим стал Павел Ванин на KTM 450 EXC-F.

В категории эндуро-квадроциклов первыми и вторыми были спортсмены из команды «Русская механика» — Алексей Зверев и Михаил Орлов на RM800T стали обладателями золотого и серебряного всадников соответственно. Бронзу «Золота Кагана-2024» здесь удалось завоевать Александру Гилемову на Yamaha YFM700R.

В зачете кросс-кантри открытый победил экипаж Павла Андреева на Can-Am Maverick XRS Turbo, опередивший экипаж Динара Сибгатуллина на Can-Am Maverick XRS Turbo RR.