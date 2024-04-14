Какие интересные новинки порадуют байкеров в нынешнем сезоне

В преддверии грядущего летнего сезона на нашем рынке была анонсирована масса новых модификаций двух- и четырехколесной мототехники, а также экипировки и сопутствующих аксессуаров. В этом корреспондент портала «АвтоВзгляд» лично удостоверился, побывав на крупнейшей за последние годы выставке «Мотовесна-2024».

Сравнивая нынешнюю выставку с экспозициями прошлых лет, можно однозначно утверждать, что «Мотовесна» года 2024-го оказалась намного представительнее предыдущих. Хотя организаторы позиционируют ее как выставку мототехники для активного отдыха и путешествий, в реальности это мероприятие оказалось куда масштабнее и интереснее.

Суть в том, что параллельно с ним проходили показы еще ряда популярных проектов. В частности, по индустрии гонок «Motorsport Expo», а также большой ярмарки электротранспорта под названием «ЕДрайв». Очевидно, что такое разнообразие экспозиций и выставленной техники не оставило равнодушным даже искушенных поклонников авто- и мотодрайва. Благо, посмотреть тут действительно было на что...

ВНИМАНИЕ: GROZA НА ДОРОГАХ!

Так, одним из самых посещаемых оказался стенд столичной компании «Роллинг Мото», расположившейся во втором павильоне и обустроившей здесь большущий стенд с десятками разнообразных экспонатов. А иначе никак нельзя, поскольку компания представила сразу несколько популярных брендов внедорожной и дорожной мототехники.

В самой большой части ее экспозиции расположились питбайки, эндуро-мотоциклы, квадроциклы, багги бренда Kayo. Среди новинок этой марки стоит отметить эндуро K2 Pro, питбайк Kayo Basic K125 и мощный полноразмерный эндуро-мотоцикл Kayo K5 Enduro.

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Из дорожной техники на стенде «Роллинг Мото» были представлены стильные мотоциклы марки Zontes, мотоциклы бренда Cyclone, активно заявившие о себе в премиум-сегменте, а также брутальные круизеры Groza. Из числа последних повышенное внимание поклонников вызвал тяжелый мотоцикл с коляской Groza Defender 500, уже успевший завоевать приз ежегодной премии «Кикстартер» в престижной номинации «Мотопремьера года».

Не меньшим интересом пользовался новый байк GR500, один из топовых аппаратов в линейке современной техники марки GR. Этот аппарат универсален по своей проходимости и подходит как профессионалам, так и начинающим рейдерам.

ВЕСЕННИЙ ДЕБЮТ LIFAN

Впервые и весьма успешно на «Мотовесне» выступила компания Lifan Motorcycle, официальным дистрибьютором которой в нашей стране является фирма «Азия Рокет». Напомним, что Lifan Motorcycle — крупнейший в мире производитель мототехники.

На выставке компания показала сразу четыре новинки. Одна из них — туристический мотоцикл KPT400 — сразу же привлекла внимание посетителей. Этот аппарат укомплектован двухцилиндровым 8-клапанным двигателем объемом 380 см3 с электронным впрыском и жидкостным охлаждением. Новинка обладает большим набором систем безопасности и комфорта, куда входят ABS, TCS, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ и т.д.

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Список новинок сезона от Lifan Motorcycle продолжает туристический эндуро SRT 550 X с 2-цилиндровым восьмиклапанником мощностью 47,5 л.с., а также оригинальный миди-скутер KPV350. Этот аппарат привлекал свое внимание гармоничным фирменным обликом, хорошо знакомым поклонникам Lifan по младшей модели KPV150. Скутер оснащен одноцилиндровым движком объемом 350 см3 мощностью 34,5 л.с. с электронным впрыском.

Наконец, четвертая новинка — это дорожник KPM200, привлекающий своим ретро-стилем и лаконичностью в духе Scrambler. Как и его предшественник — популярная модель серии KPT200 — он комплектуется хорошо зарекомендовавшим себя мотором с жидкостным охлаждением объемом двести «кубиков».

ИНДИЙСКИЙ ВАРИАНТ

Второй год подряд на «Мотовесне» успешно выставляется известный индийский бренд Bajaj. Отметим, что одноименная фирма Bajaj Auto в настоящее время входит в ТОП-5 мировых производителей двух- и трехколесных транспортных средств. Более того, Bajaj весьма популярен в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Европе.

На нашем рынке индийцы активно продвигаются уже девять лет, и за это время бренд Bajaj стал не просто узнаваемым — он приобрел большое количество новых поклонников. В чем, безусловно, есть немалая заслуга персонала компании «Ист Вест Моторс», официального дистрибьютора мототехники Bajaj на территории России, Беларуси и Казахстана.

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Неудивительно, что за три дня работы выставки стенд Bajaj посетила масса поклонников бренда: как владельцев мотоциклов марки, так к тех, кто только присматривается к покупке, благо фирме сегодня есть что предложить.

К слову, в нынешнем сезоне бренд Bajaj позиционируется уже как один из лидеров продаж на российском рынке. Успех достигнут благодаря высокому качеству исполнения фирменной мототехники и широкому модельному ряду, который, кстати, в полном составе демонстрировался на «Мотовесне-2024». Например, в числе других интересных экспонатов здесь выставлялся флагман индийской марки Dominar 400.

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЕЗДЫ

Помимо Bajaj, индийские производители довольно неплохо выступили с экспозициями, посвященным мотоаксессуарам, снаряжению и экипировке. Так, скажем, значительный интерес вызвала продукция бренда SMK, уже более полувека поставляющего на мировой рынок мотоциклетные шлемы.

Важно отметить, что дизайн и концепция экипировки SMK разрабатываются в Европе, а производство находится в Индии. Там компания владеет современным заводом и лабораториями, в которых продукция SMK испытывается в соответствии с международными стандартами ECE.

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На выставке дистрибьюторы SMK показали несколько новых шлемов серий GTJ и Allterra, у каждой из которых свои особенности. Так, модель GTJ имеет выдвижной широкоугольный визор для достижения максимального обзора и безопасности на дороге. Новинку отличает также эффективная система вентиляции, что обеспечивает комфорт во время длительных поездок.

Что касается модели Allterrа, то это шлем для мотокросса и эндуро, разработанный с учетом нюансов езды по бездорожью. Он имеет регулируемый козырек, гипоаллергенную подкладку, а также развитую систему вентиляции.

Еще один известный индийский производитель — компания Carbonado — продемонстрировала товары для мотопутешествий. В числе новинок от Carbonado на выставке были представлены рюкзаки, а также универсальные, поясные и специальные мотосумки.

НЕ ПОДМАЖЕШЬ — НЕ ПОЕДЕШЬ!

В этом году значительную часть экспозиций «Мотовесны» составили стенды сервисной тематики с различными расходными материалами. Здесь тоже можно было найти немало любопытных экспонатов, например, из числа цепных, пластичных или проникающих смазок. Кроме того, на выставках такого уровня всегда выставляются и поставщики смазочных материалов, и специальной химии, без которых немыслима эксплуатация любого транспорта, будь то велосипед, скутер, квадрик, мотоцикл или машина.

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Так, большим успехом у владельцев «двухколесных коней» пользовался оригинальный лосьон Motorbike Leder Kombi-Pflege от немецкой Liqui Moly. Этот препарат специально создавался для ухода за кожей, которая часто используется в декоративной отделке мотоциклов, а также экипировке байкеров. Примечательная особенность лосьона — его рецептура: продукт разработан на водной основе с добавлением натурального пчелиного воска.

Благодаря этому, после завершения обработки мотоциклетной кожи в воздухе остается легкий ненавязчивый аромат меда. Со слов специалистов, проверявших немецкий препарат на практике, он эффективно удаляет загрязнения с кожаной поверхности, возвращает ей естественный глянец и тем самым придает отделке элегантный внешний вид.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

Хорошим дополнением к многочисленным экспозициям современной техники, показанной во время работы «Мотовесны-2024», стали стенды с разнообразными электронными гаджетами, облегчающими походную жизнь путников, особенно во время дальних путешествий на колесах. И хотя этот раздел выставки не был столь представительным, как, скажем, мотоциклетный, здесь тоже не обошлось без интересных находок.

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С одной из таких разработок мы познакомились на стенде российского бренда Berkut, известного своими инновациями в области автомобильных и походных аксессуаров. Здесь инженеры компании анонсировали небольшой дорожный кейс Berkut PowerPack с набором мини-гаджетов, который наверняка по достоинству оценят любители дальних авто- и мотопробегов.

В него входит компрессор DAC-300, гайковерт WAC-700, пылесос VAC-500 и силовые провода SJC-45 с «крокодилами», а также компактный, но весьма емкий (до 16 Ач) литий-полимерный аккумулятор серии JSL-18000, к которому можно быстро подключить любой из указанных приборов.

Изюминка всего этого хозяйства в том, что, пользователь может приобрести либо весь комплект, либо каждый из приборов по отдельности, в зависимости от своих текущих потребностей. Например, если у водителя уже есть компрессор, у него есть возможность взять только батарею с силовыми проводами — для аварийного запуска двигателя.

А через какое-то время, если возникнет необходимость, дополнить этот тандем еще и фирменным пылесосом или гайковертом. Причем каждое из устройств способно работать автономно от ранее приобретенной батареи.