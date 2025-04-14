Как российские гонщики и их технические команды готовятся к гонкам уровня Dakar

Раллийная команда, к слову, недавно победила на одном из этапов Кубка мира по бахам, в гонке Dubai International в категории N2.
Для дальнейших выступлений спортсмены модернизировали багги Maverick, предназначенный для гонок в классе Т3-Т4. На обновленной машине команда планирует выступать на крупнейших мировых соревнованиях, включая знаменитое международное ралли Dakar. Новый партнер обеспечивает команду своими маслами и техническими жидкостями для обслуживания багги. Специалисты производителя масел будут консультировать гонщиков, проводить постоянную диагностику техники и регулярно исследовать пробы продукции по итогам гоночных заездов, чтобы понимать, как техника и смазочные материалы ведут себя в условиях ралли.
Первая же гонка команды на этапе Кубка России в Элисте завершилась победой. Почти 400 км бескрайней калмыцкой степи с интенсивными поворотами, сложнейшим рельефом и серьёзными соперниками покорились российской команде, зарядив ее и болельщиков оптимизмом на весь сезон.