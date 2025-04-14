Как российские гонщики и их технические команды готовятся к гонкам уровня Dakar

Производитель моторных масел компания Rolf Lubricants стала официальным партнёром профессиональной гоночной команды Deikin Racing, выступающей в российских и международных турнирах по ралли-рейдам. Об этом сообщается на сайте компании. Это позволит протестировать масла как в российских турнирах, так и в условиях легендарной гонки Dakar.

Раллийная команда, к слову, недавно победила на одном из этапов Кубка мира по бахам, в гонке Dubai International в категории N2.

Для дальнейших выступлений спортсмены модернизировали багги Maverick, предназначенный для гонок в классе Т3-Т4. На обновленной машине команда планирует выступать на крупнейших мировых соревнованиях, включая знаменитое международное ралли Dakar. Новый партнер обеспечивает команду своими маслами и техническими жидкостями для обслуживания багги. Специалисты производителя масел будут консультировать гонщиков, проводить постоянную диагностику техники и регулярно исследовать пробы продукции по итогам гоночных заездов, чтобы понимать, как техника и смазочные материалы ведут себя в условиях ралли.