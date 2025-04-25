Изображения гоночного болида LADA выложили в Сеть

Наша LADA примет участие в возрождающемся Чемпионате России по кольцевым гонкам в классе «Формула-4». Турнир состоит из полудюжины этапов, которые организаторы планируют провести с мая по октябрь текущего года.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале гоночной команды LADA Sport Rosneft. Там же опубликованы рендеры, где изображен болид волжского автогиганта.

Уточняется, что заезды пройдут на автомобилях Tatuus F4-T421 новой генерации. Их будут обслуживать ведущие команды отечественного картинга. Сдувать пылинки с проекта «Лады» в «Формуле-4» предстоит команде LADA Sport Rosneft Junior.

Честь российской марки будут защищать вице-чемпион страны в классе KZ2 Ярослав Шевырталов и бронзовый призер прошлого сезона Артем Северюхин.

Первый этап нового сезона «Формулы-4» стартует на автодроме Moscow Raceway 16 мая.