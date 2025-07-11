Toyota подразнила парочкой загадочных новейших суперкаров

На традиционный «Фестиваль скорости» в Гудвуде приехали сразу два образца будущих суперкаров «Тойоты». В 2026 году первый должен стать участником гонок класса GT3 в Европе, второй планируют выпустить на городские улицы с шильдиком Lexus.

Один из них выпустят на дороги общего пользования

Об этом сообщает ресурс CarBuzz. А по видеоролику, опубликованному организаторами фестиваля, можно предположить, что на мероприятие пожаловали ходовые прототипы. Возможно, площадка в Гудвуде попала в число тестовых полигонов для «японцев».

Кстати, прежде суперкары Toyota уже замечали вездесущие папарацци. Тогда, как и сейчас, кузова обеих моделей были скрыты маскировочной пленкой. Несмотря на это, снаружи явно прослеживаются черты концепта GR GT3 трехлетней давности. Поскольку одна из машин имеет крупное антикрыло, аэродинамическое оперение и сплиттер, легко угадать ее трековый характер.

Не исключено, что какая-то из новинок получит свежую гибридную систему, разработкой которой сейчас заняты инженеры «Тойоты». В основу свежей силовой установки ляжет мотор с восемью цилиндрами. Отдача составит до 700 л.с., однако специальная электронадстройка для гражданской версии позволит прибавить еще две сотни.

С учетом автоспортивных планов японского автогиганта, дебют как минимум одного из суперкаров стоит ожидать до начала следующего года.