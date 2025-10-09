Ferrari запатентовала в России дизайн суперкара SF90 XX Stradale

В компании Ferrari приняли решение застолбить облик хардкорного суперкара SF90 XX Stradale в нашей стране. На ускорение до «сотни» у «итальянца» уходит всего 2,3 секунды.

Соответствующие изображения появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Автомобиль с припиской XX отличается от SF90 Stradale улучшенной аэродинамикой и более мощной силовой установкой. Эта «горячая» версия опережает собрата при наборе 100 км/ч на 0,2 секунды.

Ferrari SF90 XX Stradale приводит в движение тандем тройки электромоторов и V-образной «восьмерки» объемом 4,0 л. Последняя, кстати, может похвастать полированными камерами сгорания и впускными каналами, иными поршнями и другим выхлопом. Модернизация позволила нарастить общую мощность на три десятка «лошадей», если сравнить характеристики с обычным «девяностым». В итоге суперкар развивает 1030 л.с.

Не будем забывать про измененный аэродинамический обвес, и, к слову, стало больше воздухозаборников, производители ухитрились вписать их даже в колесные арки. Над передним сплиттером поколдовали, как и над задним диффузором. В итоге на скорости 250 км/ч «итальянец» получил более 500 кг прижимной силы.