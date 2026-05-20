Потерянные очки: почему заводской команде LADA не повезло в первой гонке сезона SMP TCR Russia

Сильнейшие гонщики и команды России в минувшие выходные вступили в борьбу за победы и титулы. На трассе Moscow Raceway в рамках открытия сезона Российской серии кольцевых гонок прошел первый этап чемпионата страны в самом престижном классе SMP TCR Russia. Одним из важных событий уикенда стал дебют обновленных гоночных седанов LADA Vesta, на которых выступает новый партнер портала «АвтоВзгляд» — заводская гоночная команда LADA Sport ROSNEFT.

Фаворитом чемпионата перед стартом сезона выглядел Александр Смоляр. Еще несколько лет назад он в младших «формулах» на равных сражался с Оскаром Пиастри (одной из главных звезд современной F1), а теперь демонстрирует свою талант и свою скорость на российских трассах.

СЮРПРИЗ ДЛЯ ФАВОРИТА

Но, увы, пока ни разу не смог выиграть чемпионат России в силу организационных причин или банального невезения. Казалось бы, в 2026 году для успеха Смоляра есть все условия, но и теперь Александр на первом этапе заработал меньше очков, чем мог и должен был.

Смоляр показал лучшее время в квалификации и стартовал с первой позиции в первой из двух гонок уикенда. Обычно в такой ситуации пилот отрывается от соперников и одерживает победу за явным преимуществом. На этот раз гонщик допустил помарку в одном из поворотов, откатился на второе место и до самого финиша не смог вернуть себе лидерство.

Причем новым лидером стал не кто-то из опытных участников, а пилот, который проводит в самом престижном классе первый полный сезон. Многие предполагали, что 21-летний Максим Солдатов потратит какое-то время на адаптацию к машине, но москвич сразу взял быка за рога.

Парень показал второе время в квалификации, проиграв Смоляру около двух десятых секунды, а потом воспользовался ошибкой Александра и выиграл гонку. В финишном протоколе второй гонки он тоже оказался выше Смоляра (5 место против 8-го), благодаря чему возглавил турнирную таблицу чемпионата после первого этапа.

Новичок, с первой попытки опередивший фаворита: сложно представить более яркую интригу. А если вспомнить, что уже несколько лет подряд судьба чемпионства решается в самой последней гонке, крайне велика вероятность, что эта интрига сохранится до самого финиша нынешнего сезона.

ОБИДНОЕ НЕВЕЗЕНИЕ КОМАНДЫ LADA

Важным событием для болельщиков стал и дебют обновленной гоночной LADA Vesta. Чтобы избежать «гонки вооружений» в серии, серьезные изменения в конструкцию автомобилей чемпионата России можно вносить только раз в три года.

Соответственно, сделанный в межсезонье апгрейд должен был серьезно повысить шансы тольяттинского коллектива на его возвращение в лидеры соревнований. Стоит отметить, что эти изменения зимой были внесены и в расцветку автомобилей (в частности, на переднем бампере появились наклейки с логотипами портала «АвтоВзгляд»).

И поначалу все выглядело неплохо: лидер команды, Иван Чубаров, показал в квалификации третье время, уступив лучшему результату пару десятых секунды. Обновленная «Веста» благодаря доработанной подвеске стала заметно крепче держаться за дорогу в среднескоростных поворотах — похоже, что именно это станет главным козырем автомобиля по ходу сезона.

В конце самой длинной прямой трассы Moscow Raceway максимальная скорость ярко-желтых автомобилей была на 5-7 км/ч ниже, чем у соперников. Соответственно, если время круга при этом отличалось на доли секунды, то почти все, что было потеряно на прямых, LADA отыгрывала в поворотах.

Однако надежды на борьбу за победу в первой гонке сезона испарились незадолго до старта. На прогревочном круге Иван Чубаров почувствовал, что трансмиссия его авто работает некорректно. И вместо стартовой решетки гонщику пришлось ехать к боксам, чтобы передать машину в руки механиков. Те достаточно быстро поняли, что в случае возвращения на трассу автомобиль далеко не уедет. Короче говоря, Ивану ничего не оставалось, кроме как покинуть машину.

При этом до начала сезона болиды LADA проехали немало километров на испытаниях, и по ходу тестовых заездов никаких неприятных симптомов в работе трансмиссии зафиксировано не было. Таким образом, речь идет скорее о невезении, неудачном стечении обстоятельств. Но очки в любом случае были потеряны.

Да и во второй гонке уикенда по разным причинам ни один из пилотов LADA Sport ROSNEFT не смог попасть в призовую тройку. Поэтому первый подиум и первая победа обновленной Vesta откладывается как минимум до следующего этапа, который пройдет в Казани.

ОДНА МАШИНА НА ВСЕ СТАТУСЫ

Чемпионат России в топовом классе — часть глобального гоночного проекта TCR. У которого есть один примечательный нюанс. В гонках «формул», к примеру, пилот по мере взросления пересаживается с менее быстрых машин на все более быстрые, сложные и дорогие: «Формула 4», «Формула 3» — и так далее, до «Формулы 1». TCR — другое дело: на одних и тех же машинах проводятся около двадцати турниров.

От глобального TCR World Tour с этапами на трех континентах до чемпионата Панамы(!) с пятью этапами на одной-единственной трассе. И при удачных раскладах путь от национальных соревнований до гонок мирового уровня можно пройти, используя один и тот же автомобиль. Эта особенность помогает, в том числе, российским гонщикам, которые выходили и выходят на старт гонок чемпионата Европы и показывают там вполне достойные результаты.

Создатели проекта TCR заботятся не только о возможностях для роста гонщиков, но и о кошельках спортсменов. Поэтому с момента проведения первых соревнований больше десяти лет назад существует распространяющийся на все турниры лимит на цену автомобиля. Он подвержен инфляции (со 120 000 евро в 2014 году вырос до 150 000 в этом году), но по-прежнему работает и соблюдается. Так что, если при виде гоночных Vesta у вас возник вопрос «сколько такая машина может стоить?» — вот вам примерный ответ на него.

В следующий раз ярко-желтые седаны команды LADA Sport ROSNEFT с наклейками портала «АвтоВзгляд» на бамперах выйдут на старт в середине июня: с 12 по 14 июня второй этап чемпионата России пройдет на трассе в Казани. Как и на других трассах, у болельщиков будет возможность не только посмотреть гонки с трибун, но и прогуляться по стартовой решетке перед началом гонки, попасть с экскурсией в боксы команд и даже почувствовать себя гонщиком, стартовав в виртуальных заездах на продвинутых гоночных симуляторах.