Фанатам на заметку: авто Шарля Леклера и аналоги машин гонщика F1 на нашем рынке

Коллекции автомобилей пилотов «Формулы-1» традиционно вызывают не меньший интерес, чем их выступления на трассе. Шарль Леклер — один из самых популярных гонщиков современного чемпионата и пилот Scuderia Ferrari. Уроженец Монако ежегодно становится одной из главных фигур домашнего этапа на знаменитой городской трассе княжества. На фоне прошедшего Гран-при Монако, где монегаск сошел с дистанции на 66-м круге, разбив болид, врезавшись в стену, портал «АвтоВзгляд» решил заглянуть в его гараж и подобрать аналоги автомобилей из его коллекции, которые можно купить и в России.

В гараже Леклера соседствуют современные суперкары Ferrari, люксовые внедорожники, спортивные купе и даже компактные городские автомобили. Его любимец — Ferrari 488 Pista Spider. Это облегченная версия суперкара Ferrari, ориентированная на максимальную динамику и управляемость и созданная с использованием технологий автоспорта. Модель стала пятидесятым кабриолетом в истории марки.

FERRARI 488 PISTA SPIDER

Ferrari 488 Pista вооружен 3,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 710 л.с. и является преемником Ferrari 458 Speciale, ключевое отличие которой — атмосферный двигатель. По данным некоторых источников, именно эта модель входит в число любимых авто Леклера, на которых его нередко можно увидеть в Монако.

У нас такую машину найти сложно, если вообще возможно. Однако зайдя на популярный ресурс «Авито Авто», мы нашли аналог — Ferrari 488 GTB 3.9 AMT 2017 года выпуска стоимостью 18,8 млн рублей. Красный заднеприводный суперкар с роботизированной коробкой передач выставлен на продажу в Воронежской области. Автомобиль оснащен 3,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и относится к числу наиболее узнаваемых современных моделей Ferrari.

FERRARI SF90 XX STRADALE

Это версия «обычного» SF90 с еще более выраженным акцентом на аэродинамику и гоночные характеристики. Модель отличается крупным фиксированным задним антикрылом и переработанным аэродинамическим обвесом, который обеспечивает до 530 кг прижимной силы на скорости 250 км/ч. Для автомобиля Шарль Леклер выбрал фирменную спецификацию: матовый черный кузов с красной полосой и номером 16, с которым он участвует в гонках.

В Москве же можно купить Ferrari SF90 Stradale — полноприводный гибрид в темно-синем цвете стоимостью 32 млн рублей. Под капотом — 4-литровый двигатель внутреннего сгорания, развивающий 780 л.с., работающий в тандеме с тремя электромоторами суммарной мощностью 220 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды. Из приятных дополнений — каpбонoвый обвеc экcтeрьeрa и накладки нa пороги, а также логотипы Sсudеriа Fеrrari на передниx кpыльях.

Фото Ferrari

FERRARI 812 COMPETIZIONE APERTA

В 2023 году Леклера заметили в Монако за рулем Ferrari 812 Competizione Aperta — одной из самых редких современных моделей Ferrari, выпущенной ограниченным тиражом в 599 экземпляров. Это единственная машина, которая есть в коллекции пилота в белом цвете с небольшими синими металлическими вкраплениями. Конечно же, на нем есть номер 16 и эмблема Scuderia по бокам.

В качестве близкого аналога на у нас в продаже представлен Ferrari 812 GTS 6.5 AMT 2022 года выпуска стоимостью 29,9 млн рублей. Красный заднеприводный родстер находится в Москве. Под капотом автомобиля установлен атмосферный двигатель V12 объемом 6,5 литра мощностью 800 л.с.

FERRARI PORTOFINO

Также по некоторым источникам в коллекции Леклера присутствует Ferrari Portofino — элегантный кабриолет класса GT, сочетающий спортивный характер «Феррари» с комфортом для ежедневной эксплуатации и путешествий.

На всероссийской доске объявлений можно найти желтый Ferrari Portofino 2022 года выпуска стоимостью 26,9 млн рублей. Заднеприводная модель с объемом двигателя 3,9 литров мощностью 620 л.с. Автомобиль представлен в Красноярском крае и оснащен складной жесткой крышей, позволяющей использовать модель и как купе, и как кабриолет.

Фото Ferrari

Это лишь часть автомобилей, на которых Шарль Леклер регулярно появляется на публике. При этом его автопарк может быть шире и включать и другие модели, не попавшие в публичные источники. Так, в открытых данных упоминаются, например, Jaguar XF и FIAT 500.

JAGUAR XF

Jaguar XF — британский бизнес-седан, ориентированный на комфортные поездки и премиальное оснащение. Как говорилось в открытом источнике, его стоимость начиналась от 50 000 долларов. В качестве аналога в РФ представлен Jaguar XF 2.0 AT 2016 года выпуска стоимостью 1,7 млн рублей. Белый заднеприводный седан с объемом двигателя 2 литра и мощностью 180 л.с., продается в Ульяновской области и остается одним из наиболее доступных по цене автомобилей в подборке.

FIAT 500

Одним из самых необычных автомобилей, связанных с Леклером, считается FIAT 500 1969 года. Компактный городской автомобиль заметно отличается от суперкаров и люксовых моделей, которыми обычно пользуется гонщик. По словам Шарля, хотя это и не самый быстрый автомобиль, но он его очень любит. Пилот Ferrari в «Формуле-1» придал классическому автомобилю свой фирменный стиль: матовое черное покрытие, яркие красно-белые полосы флага Монако и, понятное дел, все тот же номер 16 на боку.

В России такой машины, похоже, нет, но представлен классический FIAT 500 1972 года выпуска стоимостью 2,2 млн рублей. Ретро-хетчбэк с объемом двигателя 0,5 литров и мощностью 18 л.с., продается в Москве и представляет интерес прежде всего для коллекционеров и поклонников итальянского автопрома.

Фото Jaguar

...Будучи пилотом известной «конюшни» г-н Леклер может выбирать любые модели бренда по своему усмотрению — компания предоставляет ему такую возможность. При этом стоит отметить, что у него есть предпочтительная спецификация: матовый или сатиновый черный кузов с красными акцентами, а иногда — с красно-белыми элементами, отсылающими к флагу Монако.

Коллекции пилотов F1 позволяют увидеть, какие автомобили выбирают люди, профессионально связанные со скоростью и технологиями. И их фанаты, как мы видим, могут найти для себя в России модели, близкие по духу транспортным средствам кумиров.