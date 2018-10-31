В продажу поступил настоящий гоночный болид «Формулы-1»

Фото: Авто.ру
В Сети появилось объявление, которое могло бы заинтересовать фаната «королевских автогонок»: на продажу выставлен настоящий болид «Формулы-1» 2002 года выпуска. Автомобиль «одет» в ливрею «Rosso Scuderia» начала XXI века. Тогда за штурвалом блистал Михаэль Шумахер, который к 2004 году в составе команды Ferrari стал семикратным Чемпионом мира.
Светлана Ермолаева

По словам нынешнего владельца болид был выкуплен несколько лет назад в коммерческих целях из частного собрания. Но, к сожалению, автомобиль не на ходу и может служить лишь как шоу-кар или найти себе место в чьей-то коллекции. Хотя в карточке объявления указано, что машина оснащена трехлитровым бензиновым мотором мощностью 950 л. с. в сочетании с роботизированной коробкой передач.

Формульный болид, который вывесили на продажу на интернет-площадке Авто.ру, оценили в 10 млн. рублей. Стоит отметить, что история этого экземпляра автором объявления раскрывается не полностью, поэтому не известно участвовала ли машина в гонках.

Стоит напомнить, что это не единственный случай, когда на публичную продажу выставляются подобного рода автомобили. В этом году частное лицо также предлагало Ligier JS 51 — спидстер российской команды G-Drive Racing. Кроме того, попадались объявления, где в главной роли были «Черная молния» из одноименной киноленты, DeLorean DMC-12 и даже Бэтмобиль.

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31 октября 2018
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