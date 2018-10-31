Почему в фары машины необходимо заливать спирт

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Некоторые водители даже не подозревают, что фары их машин пачкаются не только снаружи, но и изнутри. Разного рода загрязнения оседают на стекле, делая световые приборы менее яркими. Однако эту неприятность, как выяснил портал «АвтоВзгляд», можно легко победить своими силами.
Максим Строкер

Для начала разберемся, откуда внутри фары может появиться грязь. Любые автомобильные источники света — что галогеновые, что ксеноновые, что светодиодные, — сильно нагреваются при работе и, соответственно, нагревают воздух внутри фары. Как и положено нагретому газу, теплый воздух расширяется и его излишки выходят в окружающую атмосферу через специальный клапан в задней части светового прибора. Если бы не этот механизм, фара просто лопнула бы. Когда мы гасим головной свет, фара и воздух внутри нее остывают. Охлаждающийся газ сжимается и в фару через тот же клапан затягивается воздух из подкапотного пространства.

Вместе с ним в плафон попадают пары влаги и пыль, присутствующие вокруг нас. Вода может конденсироваться на стекле фары, вызывая запотевание, а пыль оседает по всей внутренней поверхност. После следующего включения ближнего света, фара вновь нагревается, влага испаряется, оставляя пыльные следы на внутренней стороне стекла.

Так на пути света появляется нештатная преграда. Со временем эти загрязнения становятся все более существенными и в какой-то момент начинают поглощать изрядную часть светового потока. Внимательный автовладелец может это обнаружить при замене дышащей на ладан лампочки: вроде поставил новую, а фара осталась тусклой.

Что делать в такой ситуации? Можно, конечно, купить новую фару, а старую выкинуть целиком. Но отправлять на помойку вполне работоспособный узел только потому, что он, фактически, лишь испачкался — неправильно. Вместо утилизации его можно промыть.

Для этого фару придется демонтировать и разобрать, отделив от ее корпуса всю арматуру. В результате у нас в руках, фактически, останется своеобразная «колба» с грязным налетом на дне, то есть на стекле фары. Прежде всего, сооружаем что-то вроде «ершика», которым будем удалять отложения. Можно, например, использовать в этом качестве кусок мягкой губки для посуды, прихваченный подходящего размера пинцетом. Далее доходит дело до спирта, желательно медицинского. Наливаем немного этой жидкости внутрь фары, а затем просовываем туда пинцет с зажатой в нем губкой и стираем налет со стекла. Главное — делать это аккуратно, не допуская контакта пинцета со стеклом. Грязь при этом окажется смытой спиртом. Сливаем загрязненную жидкость и повторяем процедуру с новой порцией спирта.

По окончании останется лишь дать вымытой фаре некоторое время на просушку. Спирт в данном случае рекомендуется применять по той причине, что испаряясь, он не оставляет никаких разводов на стекле. После высыхания останется смонтировать фару и установить ее обратно, сэкономив таким образом на покупке нового девайса.

безопасность дорожного движения, технология, ремонт, техническое обслуживание
31 октября 2018
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