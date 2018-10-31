Почему в фары машины необходимо заливать спирт

Для начала разберемся, откуда внутри фары может появиться грязь. Любые автомобильные источники света — что галогеновые, что ксеноновые, что светодиодные, — сильно нагреваются при работе и, соответственно, нагревают воздух внутри фары. Как и положено нагретому газу, теплый воздух расширяется и его излишки выходят в окружающую атмосферу через специальный клапан в задней части светового прибора. Если бы не этот механизм, фара просто лопнула бы. Когда мы гасим головной свет, фара и воздух внутри нее остывают. Охлаждающийся газ сжимается и в фару через тот же клапан затягивается воздух из подкапотного пространства.

Вместе с ним в плафон попадают пары влаги и пыль, присутствующие вокруг нас. Вода может конденсироваться на стекле фары, вызывая запотевание, а пыль оседает по всей внутренней поверхност. После следующего включения ближнего света, фара вновь нагревается, влага испаряется, оставляя пыльные следы на внутренней стороне стекла.

Так на пути света появляется нештатная преграда. Со временем эти загрязнения становятся все более существенными и в какой-то момент начинают поглощать изрядную часть светового потока. Внимательный автовладелец может это обнаружить при замене дышащей на ладан лампочки: вроде поставил новую, а фара осталась тусклой.