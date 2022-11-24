В Англии продают деревянный автомобиль за бешеные деньги

На сайте английского аукционного дома Historic Auctioneers выставлен на продажу деревянный каркас Jaguar D-Type, при помощи которого изготавливали кузовные элементы легендарного автомобиля. Его создал гениальный дизайнер Малькольм Сойер для доминирования в гонках серии LeMans. И в период с 1955 по 1957 год авто действительно выступало с триумфом, причем в 1957-м машины этой модели заняли все призовые, а также четвертое и шестое места подиума.

Специфической особенностью производства D-Type было то, что рабочие выкладывали на специальный каркас из дерева листы алюминия, которые затем бережно выстукивались молотками до придания им необходимой формы. Кстати, для того, чтобы добиться правильных аэродинамических характеристик, прототип авто был обклеен кусочками шерстяной пряжи. И в те места кузова, где на ходу поток воздуха поднимал их вверх, вносились изменения в деревянный шаблон кузова.

Сейчас за него просят от 70 000 до 90 000 фунтов стерлингов. Кстати, по данным портала «АвтоВзгляд», в 2016 году кузов гоночного D-Type №XKD501, ставший победителем Ле-Мана в 1956 году, продали на аукционе RM Sotheby’s за $21 780 000.