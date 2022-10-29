ГАЗ−14 «Чайка»: рысак-долгожитель из гаража Шеварднадзе

Нынешняя прописка у почетного ветерана не столичная. В 2013 году машину приобрел коллекционер из Ярославля Константин Уткин — раритетный лимузин обошелся ему в 500 000 рублей.
Знакомимся с именитым автомобилем в гаражном боксе за несколько часов до очередного серьезного испытания: его владелец собирается в Чебоксары на закрытие фестиваля «Золотая осень». Путь неблизкий — 500 с лишним километров. Машине хоть и глубоко за 20 лет, но к изматывающим путешествиям легендарной «Чайке» не привыкать — только за последние 2 месяца советский лимузин с легкостью откатал по российским дорогам больше 6000 км.
Коллекционер встречает в комбинезоне — к поездке готовит машину сам. Ремонт и обслуживание лежат на плечах 59-летнего любителя ретромобилей полностью. Поломок в дороге бывало, признается, не так много: один раз лопнула тормозная трубка, другой — отказала помпа, третий — застучали гидрокомпенсаторы. Вот и все, что он может припомнить.
ДЛЯ СОВЕТСКОЙ ЭЛИТЫ
Слушаешь, а покоя не дает вопрос про Эдуарда Шеварднадзе: правда ли, что на этой «Чайке» ездил сам министр иностранных дел СССР? Константин Уткин в этом уверен. Машина прописалась в ведомственном гараже, едва сойдя с конвейера Горьковского автозавода. Было это в 1985-ом, а всего через три года волюнтаристским решением советской «верхушки» четырнадцатые «ГАЗы» сняли с производства: боролись тогда с чиновничьей роскошью жестко. За десять с небольшим лет успели выпустить чуть больше 1100 таких лимузинов.
И все-таки сомнения точат: такой машине место в музее! Решаемся позвонить в Москву — предыдущему владельцу раритетного авто. В ответ слышим увлекательную историю: его отец был строителем, направленным на рубеже 80-х в Анголу, где он занимался возведением мавзолея какому-то высокопоставленному государственному чину. Когда вернулся, в благодарность получил уже списанную из министерского гаража «Чайку». К сожалению, ни дат, ни фамилий, ни каких-то других деталей нет, поэтому установить достоверность рассказанного сложно.
СЕМЬ СЛОЕВ КРАСКИ И МЕДНЫЕ ПЛАСТИНЫ В ПОЛУ
Смею предположить, что водители таких советских лимузинов могли похвастать роскошными бицепсами, ведь когда открываешь дверь автомобиля, кажется, что в руках у тебя пудовая гиря. Думается, что машина бронированная. Но на это обывательское предположение Константин Уткин лишь мотает головой — от серьезной пули вряд ли защитит. Хотя толщина дверей действительно впечатляет. Как и медные пластины, которые прячутся под уютными ковриками лимузина.
Внешне автомобиль выглядит хорошо. И это несмотря на почти три десятилетия проливных дождей, палящего солнца и едкой химим с зимних дорог. Кузов покрывался нитроэмалью — было нанесено больше 10 слоев. В процессе окрашивания выполнялась промежуточная полировка.
Однако время горьковское детище все же не пощадило. Кое-где вспучило краску. Коррозию удалось вовремя остановить: днище проварено и подмазано. А вот пороги полностью заменены. Не удалось сохранить и родную обивку салона (пришлось перетягивать), не устоял черный пластик. А если к этим тратам добавить стоимость полностью перебранной передней подвески, то сумма, в которую обошелся ремонт, получится внушительная — почти 500 000 рублей.
Говорят, с запчастями на эту машину проблем нет — в свое время выпустили впрок. Но вот нынешние цены кусаются. Скажем, за одни только молдинги могут запросить 100 000 целковых.
КОНДИЦИОНЕР В БАГАЖНИКЕ
Длина советского лимузина — шесть с лишним метров, ширина — чуть больше двух. У машины довольно низкий центр тяжести, поэтому даже намеренно опрокинуть ее на дороге практически невозможно. Четырнадцатый «ГАЗ» очень похож на лайнер — как будто его специально проектировали для безмятежного плавания по широким столичным проспектам и площадям.
В салоне семь посадочных мест, все — одинаково комфортабельные. Но заднее особенно располагает ко сну: едва угнездился, тело расслабляется, и на глаза ложится пелена. Кстати, устроиться на таком диване могут трое рослых пассажиров — если, конечно, сложить средние сидения.
Есть в машине и кондиционер — конструкторы поместили его в просторном багажнике. Панелей радиоприемника две: одну «поселили» рядом с водителем, другую — дублирующую — «спрятали» в подлокотнике заднего дивана. В спинку переднего вмонтированы колонки. И приемник, кстати, работает до сих пор. Четыре стеклоподъемника, три отопителя, центральный замок, автоматическая коробка передач. Такой вот советский комфорт.
В ПУТЬ
Под капотом «Чайки» — V-образное 8-цилиндровое сердце объемом 5,5 литров. Два карбюрататора — машину тянут 220 «отборных рысаков». По паспорту, первую сотню лимузин массой 3 с лишним тонны набирает за 15 секунд. Его максимальная скорость — 175 км/ч. Хотя наш собеседник признается, что разгонял этот автомобиль и до 190 км/ч. Бензин — исключительно 95-ый. Расход по наблюдениям коллекционера — 17 литров.
Мотор демонстрирует всю свою резвость с первыми же оборотами. Едва касаешься педали акселератора, машина тут же рвется вперед. Правда, шумно — но в этом виноват, скорее, не двигатель, а система выпуска отработанных газов. Да и сам выхлоп попахивает. Время…. Впрочем, кого-то такой «аромат» не смутит, а напротив — перенесет в далекие советские годы и воскресит приятные воспоминания.
Руль с гидроусилителем, но управлять лимузином совсем не просто — прежде всего из-за габаритов. Водителю без опыта придется потратить время на то, чтобы привыкнуть. А какая ходовая! Подвеска послушно отрабатывает каждую, даже глубокую ямку. И клиренс: на грунтовой дороге добрым словом вспоминаешь конструкторов, которые подарили четырнадцатому «ГАЗу» высокий дорожный просвет.
Остановить такого скакуна на полном ходу задача непростая. Поэтому в тормозной системе предусмотрели сразу три усилителя: один вакуумный и два гидровакуумных. На педаль машина реагирует мгновенно, но замедляется без особой охоты, порой поскрипывая элементами подвески.
Ну, в самом деле лайнер! На узких провинциальных дорожках такому гиганту хоть и тесно, зато на него всегда обращают внимание. Даже равнодушные к автомобилям пенсионерки нежно провожают «Чайку» взглядом. Кто-то достает мобильник и фотографирует. Конечно, приятно.
«ГАИШНИКИ» НЕБЛАГОСКЛОННЫ
На своем лимузине Константин Уткин объехал почти полстраны: Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары, Старая Русса…. Любитель ретромобилей устает перечислять. За 9 лет — сотни различных мероприятий, многие из которых довольно высокого ранга. Последнее состоялось в столице в конце этого лета — машина прошла в колонне в честь 220-летия Министерства финансов.
Однако лояльности дорожных инспекторов даже на таком именитом автомобиле ждать не стоит — наоборот, приглядываются строже. Нынешний владелец рассказывает забавную историю: говорит, однажды его чуть не лишили «прав». Любитель ретромобилей для довершения образа на одном из мероприятий повесил на лимузин советские госномера. После — решил скрутить, но тут к нему подъехал экипаж ДПС. Долгая судебная тяжба, однако удостоверение отстоять удалось — отделался штрафом в 5000 рублей.