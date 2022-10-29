ГАЗ−14 «Чайка»: рысак-долгожитель из гаража Шеварднадзе

И все-таки сомнения точат: такой машине место в музее! Решаемся позвонить в Москву — предыдущему владельцу раритетного авто. В ответ слышим увлекательную историю: его отец был строителем, направленным на рубеже 80-х в Анголу, где он занимался возведением мавзолея какому-то высокопоставленному государственному чину. Когда вернулся, в благодарность получил уже списанную из министерского гаража «Чайку». К сожалению, ни дат, ни фамилий, ни каких-то других деталей нет, поэтому установить достоверность рассказанного сложно.

СЕМЬ СЛОЕВ КРАСКИ И МЕДНЫЕ ПЛАСТИНЫ В ПОЛУ

Смею предположить, что водители таких советских лимузинов могли похвастать роскошными бицепсами, ведь когда открываешь дверь автомобиля, кажется, что в руках у тебя пудовая гиря. Думается, что машина бронированная. Но на это обывательское предположение Константин Уткин лишь мотает головой — от серьезной пули вряд ли защитит. Хотя толщина дверей действительно впечатляет. Как и медные пластины, которые прячутся под уютными ковриками лимузина.

Внешне автомобиль выглядит хорошо. И это несмотря на почти три десятилетия проливных дождей, палящего солнца и едкой химим с зимних дорог. Кузов покрывался нитроэмалью — было нанесено больше 10 слоев. В процессе окрашивания выполнялась промежуточная полировка.