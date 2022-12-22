Из Пекина в Париж за 60 дней: как Pirelli порадовала российских любителей быстрой езды

Шинники перевели известную книгу в честь 150-летнего юбилея Pirelli и 115-летия участия в автоспорте.

Автор «Из Пекина в Париж за 60 дней», журналист Луиджи Барзини лично проделал двухмесячный путь в составе раллийного экипажа на автомобиле Itala по Китаю и Сибири, по местам, где автомобиль как таковой никогда до этого не видели. Маршрут гонки пересекал с востока на запад практически всю Россию.

Рассказ наполнен уникальными фотографиями, а также реальными историями, происходившими с гонщиками во время испытаний.

«Принято считать, что автомобильная культура России еще сравнительно молода, но это не совсем так: просто огромные территории страны диктуют свои законы. Тот, кто путешествует по России на автомобиле, по духу ближе к князю Боргезе, чем к туристу, выбравшемуся на прогулку. Поэтому для нас в Pirelli особенно радостно, что мы способствуем укреплению этого духа путешествий уже 115 лет», — тепло высказался о нашей стране и о вояже по ее просторам генеральный директор компании Pirelli в России Аймоне ди Савойя Аоста.

Кстати сказать, знаменитую книгу не только перевели, но еще и озвучили. Свои руки к этому не без удовольствия приложил популярный актер и шоу-мен Гоша Гуценко. А в честь культовой гонки в городе Кирове, где сегодня расположен один из российских заводов Pirelli, возведен памятник — кованый автомобиль «Итала», который был установлен при поддержке правительства области, как дань истории края и итальянской компании, чьи шины 115 лет оставляют следы на русских дорогах.