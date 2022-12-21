5 новейших вседорожников на российском рынке дешевле 2 000 000 рублей

Увы и ах, но бюджетными нынче принято считать машинки, которые стоят немногим меньше 2 000 000 рублей. А ведь пару лет назад за эти деньги можно было купить топовые версии немецкого Volkswagen Tiguan, японской Toyota RAV4 и корейского Kia Sorento.
Что же рынок предлагает нам сейчас?
МОСКВИЧ 3
Итак, пожалуй, самой громкой новинкой уходящего года можно назвать первый кроссовер возрожденного бренда «Москвич». Автомобиль, собранный по лекалам китайского JAC JS4, получил индекс 3, а вместе с ним и цену, отталкивающуюся от 1,97 млн. рублей.
Впрочем, это явно привлекательнее, нежели у «донора», оснащенного куда менее производительными движками. Напомним, российская модель располагает 150-сильным мотором, а в качестве коробки передач можно выбрать «механику», либо бесступенчатый вариатор.
JAC JS4
Кстати, китайский оригинал русского «Москвича» не только слабее в мощности, но и дороже по цене. За версию с мотором на 118 сил дилеры просят от 1,99 млн. рублей, а вариант посолиднее — с двигателем о 136 «жеребцах» и кучей опций — выйдет почти в 2,5 млн.
Уж лучше таки выбрать российский аналог с не успевшим кануть в Лету любимым шильдиком. Тем более, что он наверняка подпадет под программу государственной поддержки, позволив будущим владельцам дополнительно сэкономить.
УАЗ−469
Любители ретро и старой школы наверняка оценят новейшую версию легендарного «динозавра» системы УАЗ−469. Это, конечно, не кроссовер, но «проходимец» еще тот. Самый настоящий внедорожник получил «оффроуд»-пакет с лебедкой, силовым обвесом и прочими полезностями, а также складной мягкий тент и приятности, вроде шильдика с уникальным порядковым номером.
За автомобиль, который поклонники поголовно называют конструктором, «сдобренным» мотором на 112 сил, придется отдать минимум 1,65 млн. рублей.
Geely Coolray
Этот «китаец», конечно, вышел за 2-миллионный порог, но зато оказался умнее остальных участников нашего обзора. А все благодаря новейшей комплектации Link с фирменным мобильным приложением, позволяющим управлять целой россыпью функций в автомобиле дистанционно. В частности, запускать мотор, проверять заряд АКБ, контролировать температуру в салоне и многое другое.
Кроссовер в связке 150-сильного агрегата с «роботом» попросит за себя 2,073 млн. рублей.
LADA NIVA
А это самый дешевый автомобиль в нашем обзоре. Точнее, их сразу два — Niva Travel и Niva Legend. Пережив обновление 2022 года, вседорожники обзавелись климатической системой и функцией обогрева передних кресел, а также ряд других «плюшек», включая особые исполнения, вроде Off-Road. Последнее располагает шноркелем, защитным обвесом и грязевыми шинами.
С учетом действия госпрограммы льготного автокредитования Travel обойдется в 879 900 рублей, а Legend — в 687 900. Пусть не всегда сердито, но по-честному дешево.