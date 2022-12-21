5 новейших вседорожников на российском рынке дешевле 2 000 000 рублей

Увы и ах, но бюджетными нынче принято считать машинки, которые стоят немногим меньше 2 000 000 рублей. А ведь пару лет назад за эти деньги можно было купить топовые версии немецкого Volkswagen Tiguan, японской Toyota RAV4 и корейского Kia Sorento.

Что же рынок предлагает нам сейчас?