5 новейших вседорожников на российском рынке дешевле 2 000 000 рублей

Фото: АвтоВзгляд
Под занавес 2022 года автостроители скопом выкатили свои новинки. Причем в столь популярном у наших соотечественников сегменте SUV. Среди них не только ставшие для нас родными китайские автомобили, но и исконно русские или почти русские. Портал «АвтоВзгляд» отобрал из свежих моделей самые бюджетные.
Мирон Горин

Увы и ах, но бюджетными нынче принято считать машинки, которые стоят немногим меньше 2 000 000 рублей. А ведь пару лет назад за эти деньги можно было купить топовые версии немецкого Volkswagen Tiguan, японской Toyota RAV4 и корейского Kia Sorento.

Что же рынок предлагает нам сейчас?

Фото производителя

МОСКВИЧ 3

Итак, пожалуй, самой громкой новинкой уходящего года можно назвать первый кроссовер возрожденного бренда «Москвич». Автомобиль, собранный по лекалам китайского JAC JS4, получил индекс 3, а вместе с ним и цену, отталкивающуюся от 1,97 млн. рублей.

Впрочем, это явно привлекательнее, нежели у «донора», оснащенного куда менее производительными движками. Напомним, российская модель располагает 150-сильным мотором, а в качестве коробки передач можно выбрать «механику», либо бесступенчатый вариатор.

Фото производителя

JAC JS4

Кстати, китайский оригинал русского «Москвича» не только слабее в мощности, но и дороже по цене. За версию с мотором на 118 сил дилеры просят от 1,99 млн. рублей, а вариант посолиднее — с двигателем о 136 «жеребцах» и кучей опций — выйдет почти в 2,5 млн.

Уж лучше таки выбрать российский аналог с не успевшим кануть в Лету любимым шильдиком. Тем более, что он наверняка подпадет под программу государственной поддержки, позволив будущим владельцам дополнительно сэкономить.

Фото производителя

УАЗ−469

Любители ретро и старой школы наверняка оценят новейшую версию легендарного «динозавра» системы УАЗ−469. Это, конечно, не кроссовер, но «проходимец» еще тот. Самый настоящий внедорожник получил «оффроуд»-пакет с лебедкой, силовым обвесом и прочими полезностями, а также складной мягкий тент и приятности, вроде шильдика с уникальным порядковым номером.

За автомобиль, который поклонники поголовно называют конструктором, «сдобренным» мотором на 112 сил, придется отдать минимум 1,65 млн. рублей.

Фото: АвтоВзгляд

Geely Coolray

Этот «китаец», конечно, вышел за 2-миллионный порог, но зато оказался умнее остальных участников нашего обзора. А все благодаря новейшей комплектации Link с фирменным мобильным приложением, позволяющим управлять целой россыпью функций в автомобиле дистанционно. В частности, запускать мотор, проверять заряд АКБ, контролировать температуру в салоне и многое другое.

Кроссовер в связке 150-сильного агрегата с «роботом» попросит за себя 2,073 млн. рублей.

Фото производителя

LADA NIVA

А это самый дешевый автомобиль в нашем обзоре. Точнее, их сразу два — Niva Travel и Niva Legend. Пережив обновление 2022 года, вседорожники обзавелись климатической системой и функцией обогрева передних кресел, а также ряд других «плюшек», включая особые исполнения, вроде Off-Road. Последнее располагает шноркелем, защитным обвесом и грязевыми шинами.

С учетом действия госпрограммы льготного автокредитования Travel обойдется в 879 900 рублей, а Legend — в 687 900. Пусть не всегда сердито, но по-честному дешево.

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21 декабря 2022
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