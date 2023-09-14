LADA 4x4 Владимира Жириновского выставили на продажу

Владимира Жириновского не стало 6 октября 2022 года, и с тех пор каждый связанный с ним предмет является артефактом и стоит больших денег. Визитки, личные вещи и даже фотографии продают за шестизначные суммы поклонникам творчества политика. Раз коллекционеры готовы платить миллионы за карточку с автографом, которая по легенде могла решить в пользу просителя многие вопросы, то сколько же стоит автомобиль Жириновского?

Совсем недавно появилось объявление о продаже LADA 4x4, она же «Нива», в классическом трехдверном кузове болотно-синего цвета 2014 года выпуска. Внедорожник, судя по фото, находится в неплохом состоянии, указанный пробег — 50 000 км. Но главное его «конкурентное преимущество» в инициалах бывшего владельца: автомобиль поставлен на учет 11.11.2014 на полного тезку известного политика Владимира Вольфовича Жириновского. За «историю», в подарок к которой идет обычная 9-летняя «Нива», хотят получить 5 млн. рублей.

В России не так велик рынок автомобилей знаменитостей, как, например, в США, но он существует. Любители и коллекционеры готовы отдавать за вещи известных деятелей искусства, культуры и политики сумасшедшие деньги, однако совершать такую сделку стоит исключительно с привлечением профессионалов: «мерсы» Владимира Высоцкого и «Чайки» Брежнева в продаже у нас появляются ежегодно.