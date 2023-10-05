В Москве выставили на продажу 114-летний Cadillac

Появившийся в продаже Cadillac с номером шасси CAD−32—17009 с пробегом 100 км представляет собой экземпляр №7 — продавец уверяет, что первые десять выпущенных автомобилей считаются уникальными. У раритета темно-синий цвет кузова и черный кожаный салон. Четырехдверный кабриолет оснащен бензиновым четырехцилиндровым мотором объемом 3,7 литра мощностью 30 лошадиных сил.

На Model 30 был впервые применен карданный привод задних ведущих колес вместо цепного, а карбюратор разместили под картером двигателя, что позволило отказаться от ручного насоса подкачки бензина. Панели приборов в этой модели еще не предусмотрено.

До 2007 года Cadillac находился в Монако и принадлежал некоей европейской монаршей особе, утверждает продавец. По его словам, автомобиль находится «в идеальном состоянии» и может передвигаться своим ходом. Стоимость машины в 1909 году составляла 2400 долларов, но с тех пор он подорожал более чем в 50 раз — приобрести его теперь можно за 12 553 296 рублей.