В Крыму выставили на продажу редчайшую санитарную «Волгу»

На популярном сайте бесплатных объявлений появился в продаже очень редкий автомобиль — скорая помощь, почти 25 лет проработавшая в Алуштинcком отделении Минздрава СССР. «Волга» прослужила с 1966 года до распада Советского Союза, а затем более 30 лет провела в частной коллекции.

По словам владельца, номера кузова и шасси соответствуют документам — машина является оригинальным экземпляром ГАЗ−22Д, а не переделкой из обычного «гражданского» универсала. И это нынче большая редкость, поскольку такие «Волги» порой работали в довольно суровых условиях, и до наших дней удалось дожить немногим.

Данный экземпляр из Крыма тоже требует реставрации — хотя «зaзоpы кузовa и геометpия в идеaле», а машина, как утверждает продавец, «не тронутая, не вареная», нужно как минимум привести в порядок салон. Под капотом ГАЗ−22Д — та же силовая установка, что и у седана, то есть атмосферный 2,4-литровый бензиновый мотор мощностью 75 л. с. и 3-ступенчатая механическая коробка передач.

Продавец рассчитывает выручить за санитарную «Волгу» ровно 1 500 000 рублей.