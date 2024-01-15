Сдались без боя: чиновники решили окончательно отдать российский авторынок на откуп Китаю

Как сообщил на днях Минпромторг, продажи новых автомобилей всех типов и всех классов в России составили 1 319 351 штуку, что на 60% больше, чем в прошлом году. Половина из них — отечественного производства. Если взять отдельно легковушки, то на первый взгляд с ними дела обстоят еще более оптимистично. По данным агентства «Автостат» российские водители приобрели за минувший год 1058,7 новых машин. Таким образом, рост составил 69% по сравнению с полностью провальным 2022-м.
Своего нам не надо
Вроде бы, все выглядит достаточно оптимистично. Однако есть одна проблема, которая если не перечеркивает все достижения автомобильной отрасли, то сильно портит впечатление от них. Портал «АвтоВзгляд» писал о ней неоднократно, но никаких подвижек с ее решением до сих пор не наблюдается. Речь идет, естественно, о собственном производстве и о локализации комплектующих.
Судьба дала России уникальный шанс преодолеть равнодушие и наплевательскую инерционность мышления чиновников, когда все иностранные компании разом покинули отечественный рынок. Казалось бы — вот он, драгоценный шанс на восстановление суверенитета в автомобилестроении. Вкладывайте деньги, развивайте российские предприятия, стремитесь выстроить все технологические цепочки на родной земле, без участия зарубежных производителей.
Но не тут-то было. Вместо того, чтобы действительно заняться импортозамещением, наши отраслевые руководители принялись обхаживать китайские компании столь же рьяно, сколь усердно они делали это ранее с европейскими, японскими и корейскими. И даже те немногие автокомпоненты, что худо-бедно локализовали в РФ, выпускаются из «поднебесных» комплектующих. Включать голову — труд великий. Проще бездумно следовать по единожды проторенному пути.
Вокруг да около
Два года Россия находится в «автомобильной изоляции» со стороны крупнейших мировых концернов. Это огромный срок — за два года можно горы свернуть, если напряженно и целеустремленно работать, а не симулировать бурную деятельность. Но мы имеем сейчас то, что имеем. По итогам 2023 года 51% рынка оккупировали китайские бренды, российские же занимают только 33%. Причем эта вторая цифра не отражает в полной мере позорного положения отечественного автопрома, ибо включает в себя и «Москвич», и «Эволют», которые, по сути, представляют из себя продукты бейдж-инжиниринга, скрывая под российскими логотипами все те же китайские JAC и Dongfeng.
За честь страны, если разобраться, бьется один лишь АВТОВАЗ, на долю которого приходится 30,6% рынка — то есть, почти весь объем отечественного производства. А дальше в рейтинге идут сплошь одни «китайцы», сформировавшие две четких атакующих команды. В первую входят Chery, Haval и Geely, занявшие места со второго по четвертое и отвоевавшие себе соответственно 11,2%, 10,6%, 8,8%. Вторая группа компактно расположилась на пятой-седьмой строчках — Changan, Exeed, Omoda — с долями рынка в 4,5%, 4,0% и 4,0%.
И что характерно: за исключением Haval ни один бренд из перечисленной «шестерки» не производит свои автомобили здесь, в России, а предпочитает завозить их в готовом виде. Китайцы ходят вокруг да около, принюхиваются, примериваются, но производства открывать не спешат.
ТОП−10 марок замыкают совершенно сдувшиеся «корейцы» и одинокая «японка» — Kia, Hyundai и Toyota сохранили в общей сложности 7,7% рынка новых автомобилей. Можно с уверенностью прогнозировать, что в следующем году они вообще вылетят из «десятки» без малейшего шанса вернуться обратно.
Где деньги, Зин?
Монопольное положение АВТОВАЗа и китайских производителей, а также колоссальная недонасыщенность автомобильного рынка закономерно привели к росту стоимости машин. Так, средневзвешенная цена легковушек в ноябре достигла 3,006 млн. рублей. За каких-то 5 лет они подорожали в два раза! Правда, отсутствие ответного роста зарплат заставило отрасль стагнировать — с сентября ее развитие практически остановилось. Это вынудило производителей пойти навстречу покупателю, однако речи о снижении цен никто из них не заводил. Они отделались акциями, спецпредложениями, скидками, и прочей краткосрочной ерундой, что несколько оживило продажи.
От себя заметим — единожды подорожав, автомобили дешеветь не будут. Поэтому сложно прогнозировать в 2024 году столь же стремительный рост российского рынка, как в этом — дай Бог, чтобы он в принципе хоть немного подрос.