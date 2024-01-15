Сдались без боя: чиновники решили окончательно отдать российский авторынок на откуп Китаю

Как сообщил на днях Минпромторг, продажи новых автомобилей всех типов и всех классов в России составили 1 319 351 штуку, что на 60% больше, чем в прошлом году. Половина из них — отечественного производства. Если взять отдельно легковушки, то на первый взгляд с ними дела обстоят еще более оптимистично. По данным агентства «Автостат» российские водители приобрели за минувший год 1058,7 новых машин. Таким образом, рост составил 69% по сравнению с полностью провальным 2022-м.

Своего нам не надо

Вроде бы, все выглядит достаточно оптимистично. Однако есть одна проблема, которая если не перечеркивает все достижения автомобильной отрасли, то сильно портит впечатление от них. Портал «АвтоВзгляд» писал о ней неоднократно, но никаких подвижек с ее решением до сих пор не наблюдается. Речь идет, естественно, о собственном производстве и о локализации комплектующих.

Судьба дала России уникальный шанс преодолеть равнодушие и наплевательскую инерционность мышления чиновников, когда все иностранные компании разом покинули отечественный рынок. Казалось бы — вот он, драгоценный шанс на восстановление суверенитета в автомобилестроении. Вкладывайте деньги, развивайте российские предприятия, стремитесь выстроить все технологические цепочки на родной земле, без участия зарубежных производителей.