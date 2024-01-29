В России продают гибрид «Чайки» и Lexus LX за 75 млн. рублей

Фото: globallookpress.com
Один из автосалонов в Ростове-на-Дону выставил на продажу необычный ГАЗ−13 — в советский представительский седан установили технику от японского внедорожника Lexus LX. При этом внешне рестомод остался почти неотличим от обычной «Чайки».
Александр Пономарев

Как сообщает портал «Южный автомобиль», для постройки уникальной «Чайки» использован двигатель, коробка передач, а также салон от Lexus LX 570. Снаружи рестомод можно опознать по светодиодной головной оптике неизвестного производителя, а также хромированным колесным дискам. В салоне в глаза бросаются руль, панель приборов, кресла, центральная консоль и тоннель от Lexus, а также дверные панели и многие другие элементы интерьера.

Из оригинальных элементов «Чайки» сохранились стрелочные часы на передней панели, но рядом с ними виднеется дисплей от мультимедийной системы внедорожника, который управляется джойстиком справа от селектора АКПП.

Выставленная на продажу «Чайка» является 19-м экземпляром модели, но у коллекционеров переделанный седан едва ли сможет найти признание — они скорее оценят тщательную реставрацию вместо беспощадного тюнинга. Тем более что за гибрид ГАЗ−13 и «Чайки» продавец надеется выручить баснословные 75 000 000 рублей.

автопродажи, авторынок, вторичный рынок, подержанные авто, олдтаймеры
29 января 2024
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