В России продают гибрид «Чайки» и Lexus LX за 75 млн. рублей

Как сообщает портал «Южный автомобиль», для постройки уникальной «Чайки» использован двигатель, коробка передач, а также салон от Lexus LX 570. Снаружи рестомод можно опознать по светодиодной головной оптике неизвестного производителя, а также хромированным колесным дискам. В салоне в глаза бросаются руль, панель приборов, кресла, центральная консоль и тоннель от Lexus, а также дверные панели и многие другие элементы интерьера.

Из оригинальных элементов «Чайки» сохранились стрелочные часы на передней панели, но рядом с ними виднеется дисплей от мультимедийной системы внедорожника, который управляется джойстиком справа от селектора АКПП.

Выставленная на продажу «Чайка» является 19-м экземпляром модели, но у коллекционеров переделанный седан едва ли сможет найти признание — они скорее оценят тщательную реставрацию вместо беспощадного тюнинга. Тем более что за гибрид ГАЗ−13 и «Чайки» продавец надеется выручить баснословные 75 000 000 рублей.