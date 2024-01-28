5 неочевидных вещей, превращающих езду на автомобиле в невыносимый кошмар

Фото портала "АвтоВзгляд".
Если вы думаете, что внимание водителя от дороги отвлекает игрушка, болтающаяся на зеркале заднего вида, присутствие сварливой тещи и долги по ипотеке, то сильно ошибаетесь. Куда больший стресс возникает совсем по другим причинам. О самых неочевидных факторах, негативно сказывающихся на вождении, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Руслан Черный

Темп современной жизни настолько динамичен, что человеку приходится систематически выполнять массу всевозможных задач, переключаясь от одного дела к другому. Да-да, именно многофункциональность отвлекает водителя от управления автомобилем, так как мозг порой попросту не успевает сосредоточиться на тех или иных решениях и действиях. Лавировать между задачами достаточно сложно, особенно за рулем.

Именно поэтому снижается производительность, а ресурсы тратятся на тщетные попытки реализации намеченных целей. Поэтому лучше все делать последовательно, не взваливая на себя все сразу — будь то желание успеть везде и всюду, решить дистанционно какой-либо вопрос или же найти повод для оправдания собственных ошибок. Психологи не зря рекомендуют концентрироваться на чем-то одном, дабы не навредить всему остальному. А потому все же лучше рулить машиной, а не всеми делами одновременно. Иначе можно угодить в ДТП или подсесть на успокоительные.

Прямой путь к снижению концентрации, физическому недомоганию и повышению нервозности — жажда. Не стоит дожидаться невыносимой сухости во рту, тяжести в голове и упадка сил — бутылочка с водой в салоне автомобиля никогда не будет лишней. Лучше пить сразу же, как только подобное желание возникло. Иначе до места назначения можно и не доехать…

Фото hvac-blog.acca.org

Помимо прочего, ученые выяснили, что беспорядок в разы усиливает стрессовое состояние. А значит, содержать салон машины в бардаке — идея, мягко говоря, так себе. Во-первых, вам придется тратить время и нервы на поиск необходимых вещей, которые всегда сложнее найти в горах залежавшихся предметов в том же багажнике или перчаточном ящике. Во-вторых, захламленное пространство провоцирует беспокойство и раздражительность, даже если поначалу человек этого и не ощущает. Но обязательно поймет, особенно когда времени — мало, а дел — много. Только не забывайте про многозадачность, которая, как мы уже говорили, заметно нарушает душевное равновесие.

Еще один раздражающий водителя фактор — неудобная одежда и обувь, из-за чего шофер постоянно пребывает в состоянии дискомфорта. Поэтому не стоит ездить за рулем в бушлате или шубе, которые несложно снять во время управления машиной, а также сланцах или туфлях на «стриптизерском» каблуке. Пощадите себя и других!

Наконец, ложь, которая нарушает психическое состояние и физическое самочувствие, тоже нередко становится причиной агрессивного поведения «рулевых» и их неадекватных проявлений на дороге. Психотерапевтами доказано, что честность является залогом позитивных эмоций, а вранье приводит к меланхолии и депрессивным настроениям. Иными словами, чем меньше вы обманываете, тем лучше себя чувствуете. Проверим?

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, лайфхак
29 января 2024
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