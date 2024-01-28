5 неочевидных вещей, превращающих езду на автомобиле в невыносимый кошмар

Темп современной жизни настолько динамичен, что человеку приходится систематически выполнять массу всевозможных задач, переключаясь от одного дела к другому. Да-да, именно многофункциональность отвлекает водителя от управления автомобилем, так как мозг порой попросту не успевает сосредоточиться на тех или иных решениях и действиях. Лавировать между задачами достаточно сложно, особенно за рулем.

Именно поэтому снижается производительность, а ресурсы тратятся на тщетные попытки реализации намеченных целей. Поэтому лучше все делать последовательно, не взваливая на себя все сразу — будь то желание успеть везде и всюду, решить дистанционно какой-либо вопрос или же найти повод для оправдания собственных ошибок. Психологи не зря рекомендуют концентрироваться на чем-то одном, дабы не навредить всему остальному. А потому все же лучше рулить машиной, а не всеми делами одновременно. Иначе можно угодить в ДТП или подсесть на успокоительные.

Прямой путь к снижению концентрации, физическому недомоганию и повышению нервозности — жажда. Не стоит дожидаться невыносимой сухости во рту, тяжести в голове и упадка сил — бутылочка с водой в салоне автомобиля никогда не будет лишней. Лучше пить сразу же, как только подобное желание возникло. Иначе до места назначения можно и не доехать…