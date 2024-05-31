Редкую гоночную LADA Revolution выставили на продажу

Портал «АвтоВзгляд» обнаружил на популярной торговой онлайн-площадке единственное в своем роде объявление о продаже гоночного спорт-прототипа LADA Revolution. Автомобиль 2006 года с пробегом всего в 1 тыс. км продавец готов отдать заинтересованному лицу за 7 500 000 рублей. За эти деньги покупатель получит машину с 215-сильным 1,6-литровым бензиновым турбомотором, механической коробкой передач и задним приводом.

Никаких удобств не предусмотрено — «тачка» лишена крыши и какого-либо остекления, а в салоне есть только гоночный «ковш» с многоточечными ремнями безопасности, спортивный руль и цифровая панель приборов. Транспортное средство даже не сертифицировано для дорог общего пользования, так что может либо экспонироваться в коллекции, либо выезжать на гоночные трассы в рамках трек-дней.

Напомним, что заводской гоночный монокубок LADA Revolution проводился в России с 2004 по 2008 годы. В 2006 году была представлена версия прототипа с индексом Supersport, которая получила 215-сильный мотор — именно такая машина и продается сейчас.