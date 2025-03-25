В Москве отреставрировали 70-летнее такси ГАЗ «Победа»

Московский Музей транспорта восстановил автомобиль ГАЗ-М20А «Победа». Это первая модель такси, вышедшая в серийный выпуск в послевоенное время.

Как рассказали в пресс-службе Музея транспорта Москвы, процесс реставрации занял более полутора лет. Машина была выпущена на базе первой и второй серий ГАЗ-М20 «Победа», разработанного в конце Великой Отечественной войны. В первые годы после войны в столице остро не хватало такси. Часть автомобилей работала по заявкам предприятий, выполняя роль служебного транспорта.

С 1947 года в таксопарки стали поступать крупные партии автомобилей «Победа». Серийное производство было налажено на Горьковском автозаводе на базе второй и третьей серий ГАЗ-М20А «Победа» в 1949 году. От изначальной модели такси этот автомобиль отличался комплектацией салона: в нем были таксометр и износостойкая обивка сидений. И именно тогда на такси появились опознавательные знаки — знаменитые «шашечки» и огонек за ветровым стеклом.

Реставраторы использовали донорский кузов от ГАЗ-М20: сохранили и восстановили обшивку, крылья и другие элементы экстерьера автомобиля. Приборная панель таксомотора осталась оригинальная, а вот обивку салона пришлось обновить. Кроме того, полностью перебрали силовой агрегат, тормозную и топливную системы.