Благородное собрание: в Москве продают уникальный «Москвич»

Массовый слом многочисленных столичных гаражных кооперативов привел к появлению на различных досках объявлений редких, а порой и вовсе уникальных автомобилей, которые хозяевам просто уже негде хранить. «Черные номера и «советский учет» — уже норма, но среди тысяч одинаковых «Жигулей», «Волг» и «Москвичей» порой встречаются настоящие сокровища. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Гаражные кооперативы часто скрывает в своих недрах разные редкости: в любом ГСК ходят слухи и рассказывают легенды, что за давно заросшими травой и ржавчиной воротами стоит уникальный автомобиль. Снос плоскостных стоянок выгнал все эти коллекционные ценности под открытое небо и буквально вынудил владельцев задуматься о продаже. Так на досках бесплатных объявлений появились предложения, которым самое место в музеях и частных коллекциях.

Например, прямо сейчас можно найти крайне редкий, если не сказать большего «Москвич-214245», носящий гордое имя «Князь Владимир», с очень интересным номером кузова: 2142ОП2. «ОП» — опытная партия? Владелец заявляет, что предлагает к покупке единственного сохранившегося «князя» с двухлитровым бензиновым мотором F3R порицаемого бренда Renault.

Машина создавалась для выставок, но имеет полный комплект необходимых документов, что вообще-то удивительно: выставочные образцы, как правило, к эксплуатации не расположены. Так же машина оснащена оригинальной «музыкой» Philips, антенной с электроприводом, электростеклоподъемниками Bosch на всех дверях, центральным замком, зеркалами с электроприводами и подогревами, атермальными боковыми стеклами и многими другими, не свойственными АЗЛК красотами.

Ключ — единый для замков дверей и зажигания. А вот деревянный руль и ручка селектора КП Nardi — вряд ли заводское оснащение. Впрочем, и сам «Москвич» — экземпляр штучный, выставочный, так толком «товарным» и не ставший. А для мотор-шоу могли и поставить.

Приобрести серебристый седан в неплохом, судя по фото, состоянии и вполне достойный если не государственного, то частного музея, можно за полтора миллиона рублей. Цена видится вполне адекватной, хотя «рыночной» для подобных экземпляров не бывает вовсе — штучный товар, поэтому и покупатель будет штучным. Единственное, что может его смутить — пробег: на одометре этого действительно редкого «Князя Владимира» — 103 000 км. Для «Москвичей», особенно закатной эпохи, почти приговор.