Со дна озера в Новосибирской области подняли легендарный военный грузовик ЗИС-5

Спасатели-водолазы Куйбышевского поискового отряда провели сложнейшие работы в условиях ограниченной видимости озера Хорошее. Для того, чтобы не повредить хрупкую машину, они применили передовой метод крепления, а также плавучую платформу для последующей безопасной транспортировки.

Автомобиль затонул в Карасукском районе еще в 1948 году

Как сообщает ТАСС, операция увенчалась успехом, конструкцию отбуксировали к берегу с помощью баркаса, где посредством лебедки подняли на сушу.

ЗИС-5, который в народе обозвали «трехтонкой» за грузоподъемность, был одним из основных транспортных средств Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Его выпускали с 1933 по 1948 год на Уральском автомобильном заводе имени Сталина (УралЗИС). Он стал вторым по массовости производства грузовиком 30-40-х годов, уступая только ГАЗ-АА. И именно на одной из модификаций ЗИС-5 в 1941 году разместили первые установки реактивного залпового огня «Катюша».

Теперь историческая находка, пережившая войну и десятилетия под водой, получит вторую жизнь в качестве памятника труженикам тыла.