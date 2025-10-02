И даже ЗиЛ: Россия пересаживается с новых большегрузов на старые повозки

По итогам восьми месяцев 2025 года отечественный рынок новых грузовых машин продемонстрировал резкое сокращение: всего было продано 33 900 штук в отличие от 72 900 за такой же период прошлого года, по данным ресурса «Автостат Инфо». На сухом языке цифр это означает почти катастрофическое падение на 53%. А если обратиться к самому важному для макроэкономики перевозок сегменту седельных тягачей, то продажи составили лишь 9944 машины, что на 71% меньше, чем за тот же период 2024 года. И, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», выхода из сложившейся ситуации в обозримом будущем не предвидится.

Причем отрицательная динамика имеет ярко выраженную негативную тенденцию. Так, в июле продажи снизились на 58% (до 4800 грузовиков), а в августе и того больше: реализовано лишь 3700 новых авто, — это минус 60% (сопоставление с аналогичными месяцами 2024 года).Тройка отечественных лидеров августа выглядит удручающе: на первом месте КамАЗ — 1465 шт., на втором ГАЗ — 350 шт., или 24% от лидера, а замыкает тройку «Урал» со 148 машинами (10%).

При этом основное падение обеспечили ключевые центры спроса. Например, Центральный федеральный округ за полугодие уменьшился на две трети, а ведь он формировал почти половину всего рынка новых грузовиков. А в эпицентре столица: за полгода в нее поставлено менее 10 000 машин вместо 32 200 прошлогодних. Похожая ситуация в Северо-Западном и Приволжском округах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

Есть, конечно, и регионы, демонстрирующие противоположную тенденцию, то есть рост. Среди них, в первую очередь, выделяется Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ: 1800 против 1600 шт. и 1300 против 857 машин соответственно. Увы, но эти числа далеко не перекрывают значительного падения в остальных городах и весях страны.

Фото автора

Очевидно, что российский рынок новых грузовиков сейчас в стадии резкого падения, обеспеченного целым рядом стрессовых для бизнеса факторов. Одну из главных ролей, понятное дело, тут играет крайне высокая ставка Центробанка. Ведь даже после третьего подряд снижения она все еще составляет непомерные 17%.

Однако недобрые вести на этом не заканчиваются — помимо количественного падения, вызывает тревогу и качественный анализ структуры этого сегмента. По данным агенства «Автостат», сейчас в России грузовой парк составляет 2 590 000 машин всех классов, марок и возрастов.

Отечественные автостроители занимают 56% объема рынка или 1 450 000 штук, иностранные — 44%, или 1 150 000 единиц. ТОП-3 наших производителей закономерно представлен так: КамАЗ (почти 699 000 машин), ГАЗ (358 000) и МАЗ (171 000). Числа иностранной тройки лидеров гораздо скромнее: Volvo (112 700), MAN (104 400) и Scania (96 300). Но из обычного списка разнообразных брендов выделяется входящая в ТОП-10 марка ЗиЛ, на сегодня образующая солидное число в 86 000 машин.

Это означает, что российский грузовой парк откровенно стар, ведь история ЗиЛа окончилась в 2003 году — более двадцати лет назад. И действительно, более двух третей всех наших грузовиков (1 750 000 шт.) выпущено ранее 2016 года, то есть почти десять лет назад.

Фото автора

Еще более яркое подтверждение печального положения дел можно извлечь из данных по самосвалам: из 992 000 машин всех марок второе место (199 000 шт.) занимают автомобили Горьковского автозавода, подавляющее число которых — еще стоящие на учете аппараты на шасси ГАЗ-53, выпускавшиеся до 1993 года.

Новых же грузовиков (текущего года выпуска) насчитывается менее 8000 штук — такими темпами грузовой парк России будет и дальше стареть, причем еще интенсивнее. Увы, но качество современной техники не позволяет надеяться на ее двадцати- и уж тем более тридцатилетнее использование...