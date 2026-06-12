Жесткий аргумент: зачем советские шоферы возили с собой киянку

Ностальгия — страшная сила потому, что хорошее — остается, а плохое — забывается. Советский автопром и его восприятие у многих современников во многом связано с тем, что последние на тех машинах никогда не ездили: в лучшем случае — у деда или отца на коленях. Однако сосуществование, эксплуатация — тут бы еще разобрать, кто кого эксплуатировал — и обслуживание тех машин было делом крайне непростым. И решения находились — суровые. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Всем, кто вздыхает по 21-ой «Волге» или «Победе», стоит (пусть и по диагонали) проглядеть в ее мануале периодичность и объем операций, которые обладатель этих культовых авто должен был проделывать с пугающей регулярностью: объем пота со лба соизмерим с расходом бензина.

За каждым пройденным километром стояли порой часы диагностики, контроля, настроек и прочих шприцеваний. Тут все было по классике: любишь кататься — люби и гаечки крутить. Ибо собственным мастером, принимающим в удобное время, мог похвастать не каждый академик. Добавим сюда отсутствующий усилитель руля и климат-контроль, маломощные моторы, вялые тормоза и получим, нет, не новенький «Жигуль», а феноменальное испытание, в которое превращалась каждая поездка.

Да просто завести это чудо техники семидесятилетней давности сегодня дано не каждому: там не просто ключик повертеть. Как оказалось, даже банальное открытие двери не всегда проходило легко. Ведь легендарные ручки с кнопкой, как на 24-ой «Волге» и множестве грузовиков той поры, герметичностью не страдали, поэтому зимой банально примерзали. Хорошо, если рядом с домом, а если нет? Размораживающих и прочих проникающих смазок тогда еще не придумали, горячего дыхания хватало не всем.

Поэтому многие шоферы имели при себе — в багажнике или инструментальном ящике у грузовиков — обычную киянку: резиновый молоточек, который продавался повсеместно. Им-то и отстукивали кнопку открытия двери: машина-то зачастую была служебная, рабочая, жалости не вызывающая, а вот план делать надо было. Его и делали.

Любой современный (и отечественный в том числе) автомобиль куда проще и легче не только в эксплуатации, но и в обслуживании: и различные составы, и разный инструмент, и, банально, телефон с интернетом, пусть и не везде работающим, у нас есть, а вот предкам о таких «разносолах» оставалось только мечтать.

Впрочем, они-то ездили, чинились, и гордились машиной, причем любой. У нас же больше принято высказывать претензии. Что ж, богатые годы свое дело сделали, и фарш обратно уже не прокрутить: к хорошему привыкаешь быстро.