«Жигу возьми»: какую машину купить, когда денег нет, а ездить надо

В дилерских центрах — тишина: сделки заключаются редко, а если и происходят — то в кабинете лизингового отдела. Новые машины теперь — удел юридических лиц, которым «вторичка» совсем уж не с руки. Народ побогаче в ДЦ смотрит подержанные иномарки разной степень потасканности, но тоже не особо покупает: пик продаж спал еще весной, остро нуждающиеся уже «прибарахлились». А все остальные выходят из стеклянных дверей с одной-единственной мыслью: уж лучше остаться «при своих», чем инвестировать в «автомобиль Шредингера».
Ну а рабочий класс исправно сидит в интернетах, подбадривая себя надеждой о выстраданном везении: следующее объявление точно будет удачным. Конечно, наверняка найдется «лопух», продающий за три копейки приличный автомобиль в хорошем состоянии. Однако расстроим: такие машины на доски объявлений просто не попадают — уходят по своим. Да и ценообразование сегодня определить под силу каждому: получасовой мониторинг, не сползая с дивана, позволяет точно определить цену любого товара.
Так что светит нам, простым смертным, только закатывание губы и умерение пыла. Читай — отечественный автопром. Чтобы немного скрасить картинку, скажем: простой, аки гвоздь, дешевый в обслуживании и копеечный в содержании. И расшифруем сразу же ареал мониторинга: «классика», «зубилы» всех сортов и мастей, некоторые представители «десятого» семейства. И поставим четкое условие: с учетом страховки, постановки на учет, бака бензина и талончика на метро должно получится около 100 000 рублей. Поехали!
«Волги», «Нивы» и «ульяновцев» отметаем сразу. Они просто не попадают в рейтинг по цене — все дороже. А если и попадут в категории «до ста», то просто не доедут до гаража: либо развалятся, либо будут остановлены сотрудниками ГИБДД в силу различных юридических ограничений. Далее идет самый спорный отечественный автомобиль — «Москвич−2141». Его запросто можно купить в пристойном состоянии и за 60 000 рублей, но в нашем чеклисте ему тоже места нет: найти сейчас запчасти для АЗЛК, а так же мастера, способного вдохнуть жизнь в это чудовище — занятие для фанатиков, а нам ездить надо.
Итак, имеем ВАЗ. Даже, если точнее, «Жигули». Начнем с наиболее привлекательной на первый взгляд модели — с «десятки» и ее модификаций. Мониторинг и несколько телефонных звонков корректируют стратегию: на «пацанскую» 2112 нам точно не хватает, да и сама «родоначальница» в этом ценовом сегменте выглядит удручающе. Продавцы клянутся на всем, включая букварь, что документы кристальны, а они собственники, но из пяти опрошенных четверо — перекупщики. А один оставшийся — товарищ брата друга сестры тетки владельца, который ушел в запой и не планирует возвращаться. Но документы подпишет, точно говорю.
Короче, в цель: пять из пяти. Сами автомобили — со спущенными колесами, сквозными дырами в кузове размером с кулак слона, могучими подтеками на асфальте — да-да, фотографии еще летние — и бережно закамуфлированные толстым слоем грязи — не вызвали острого желания бежать на встречу. Наоборот, захотелось перевернуть страницу, если бы не одно но: «одиннадцатая».
За универсал «десятого» семейства просят намного меньше, состояние машины, как правило, лучше, а продавцы — сговорчивее. Проще говоря: если душа просит «десятку» — первым делом будем смотреть универсалы.
Далее переходим к восьмому семейству. «Зубил» разных поколений продали что-то около миллиарда, и многие из них, дымя и скрипя, еще наматывают асфальт на колеса. Идем сверху вниз, поэтому сначала обратимся к «инжекторам» — «тринашке», «четырке» и «пятнарю». Как ни странно, за 80—90 тысяч можно найти визуально неплохую машину с 2—3 владельцами, не особо скрывающими истинный пробег. Один из опрошенных даже признался: по-братски смотал сотку, без обид. И после сказал, что нам эта машина не нужна, смотрите другую. Вот что человеческое общение с людьми делает!
Удивительно другое — «девятки», «девять-девять» и «восьмерки» стоят столько же, если не дороже. За потрепанное «купе», прости Господи, просят 150 000 тысяч, мотивируя перспективой стать «ретро» и коротким крылом. Восемьдесят первый карбюратор, захлебываясь кричал продавец, коричневый салон почти без дыр и низкая торпедо — дешевле ста сорока не отдам.
Правда, потом перезвонил и предложил 120. Но факт остается фактом: найти крепкую «пятнашку» за наши деньги куда проще и быстрее, есть выбор по цветам и предложению, чем тоже самое, но старше и с квадратными фарами. Да и перспектива настройки переживающего седьмую молодость «солекса» теплее на сердце не делала, мягко говоря. Так что вывод прост: хочешь передний привод — смотри 2114 и 2115.
Самое сладкое — в финал: «Классика» с большой буквы. До ста тысяч рублей стоят и красивые «копейки», и крепкие «четверки», и вылизанные «шестерки», и пацанские «пятерки»-«семерки». Музыка бах-бах, диски R16, тонировка «в ночь», гремящий выхлоп и все-все-все.
Отечественные заднеприводные модели зимой стабильно стоят дороже на 15—20 процентов, ибо любовь к неуправляемому заносу у молодежи все еще никто не отменил. Но и сейчас, в декабре, можно приобрести очень пристойную, скажем, «четверку» за 70 000 рублей.
Сразу поменять тормоза в сборе, масло-свечи-фильтры-ремни и остаться еще при деньгах на пару баков бензина. Именно универсал — наилучшее предложение в этом ценовом сегменте, поскольку достаточно быстро находятся «дедушкины» варианты с замазанными мовилем царапинами от дачных ворот, самоткаными чехлами и крошечным пробегом.
Они стояли в гараже, были ухожены и обслужены, а в комплекте идет примерно ⅔ автомобиля запчастей. Продают такие машины, как правило, дети-внуки и лейтмотив такой сделки один: только заберите, пожалуйста.
Вот, собственно, и все возможные варианты. Дальше — внимательно проверять документы, убедившись, что перед вами собственник, осмотреть саму машину. Пороги на «Жигуль» обойдутся в 1200 рублей/сторона, сварка — 2000 рублей/сторона, покраска — грунт, краска, лак — 1500 рублей на все.
Гнилой стакан — беда, как и гнилой лонжерон. Все остальное — терпимо. Запчасти копеечные, разнообразие широчайшее, а на рынке можно найти любую деталь или узел — было бы желание. Цены, к слову, вселяют оптимизм. Но «аккумулятор под замену» или «резина на сезон» — это повод для глобального торга, ведь и то, и другое обойдется дорого. Особенно на фоне стоимости самой машины.