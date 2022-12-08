«Жигу возьми»: какую машину купить, когда денег нет, а ездить надо

В дилерских центрах — тишина: сделки заключаются редко, а если и происходят — то в кабинете лизингового отдела. Новые машины теперь — удел юридических лиц, которым «вторичка» совсем уж не с руки. Народ побогаче в ДЦ смотрит подержанные иномарки разной степень потасканности, но тоже не особо покупает: пик продаж спал еще весной, остро нуждающиеся уже «прибарахлились». А все остальные выходят из стеклянных дверей с одной-единственной мыслью: уж лучше остаться «при своих», чем инвестировать в «автомобиль Шредингера».

Ну а рабочий класс исправно сидит в интернетах, подбадривая себя надеждой о выстраданном везении: следующее объявление точно будет удачным. Конечно, наверняка найдется «лопух», продающий за три копейки приличный автомобиль в хорошем состоянии. Однако расстроим: такие машины на доски объявлений просто не попадают — уходят по своим. Да и ценообразование сегодня определить под силу каждому: получасовой мониторинг, не сползая с дивана, позволяет точно определить цену любого товара.

Так что светит нам, простым смертным, только закатывание губы и умерение пыла. Читай — отечественный автопром. Чтобы немного скрасить картинку, скажем: простой, аки гвоздь, дешевый в обслуживании и копеечный в содержании. И расшифруем сразу же ареал мониторинга: «классика», «зубилы» всех сортов и мастей, некоторые представители «десятого» семейства. И поставим четкое условие: с учетом страховки, постановки на учет, бака бензина и талончика на метро должно получится около 100 000 рублей. Поехали!