Игры патриотов: каждый российский автомобиль украсят обязательным триколором

Государственные регистрационные знаки без российского флага скоро превратятся в раритет. Наличие триколора станет обязательным после вступления в силу нового подзаконного акта.

«Научный центр безопасности дорожного движения МВД» подготовил поправки к стандарту 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». О данным «Коммерсанта», инициатором изменений стал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он потребовал сделать триколор обязательным атрибутом российских автомобильных номеров. Когда вступят в силу новые требования — пока неизвестно.

В настоящее время ГИБДД выдает регистрационные знаки с флагом России. При этом владелец автомобиля сейчас имеет полное право заказать изготовление и установить на свою машину ГРЗ без российского триколора.

Существующая юридическая практика предполагает, что обратной силы новая редакция стандарта госномеров иметь не будет. То есть автомобилисты смогут спокойно пользоваться ранее выданными ГРЗ с отсутствующим российским флагом даже после вступления в силу новых требований к знакам.

Напомним, что статья 12.2 КоАП предусматривает штраф в размере 500 рублей за управление автомобилем с нестандартными госномерами.