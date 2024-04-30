ГИБДД подсчитала, сколько российские водители пьют за рулем

Научный центр безопасности дорожного движения МВД опубликовал свой традиционный обзор под названием «Правоприменительная деятельность в области безопасности дорожного движения в 2023 году». Обычно подобная аналитика появляется гораздо раньше, примерно зимой. Но в этом году «разбор полетов» по 2023-му году «нарисовался» лишь весной 2024-го.

Львиная доля содержащихся в документе данных интересна, пожалуй, лишь специалисту. Однако мы выловили из этой кучи полицейской статистики кое-что любопытное и для простых смертных — российских водителей.

Прежде всего, нас удивило, что масштабы пьянки за рулем у нас в стране заметно падают. Так, за 2023 год было возбуждено более 440 000 административных дел этой тематики: порядка 278 000 — за пьяное вождение и 163 000 — за отказ от медосвидетельствования. А в 2017 году этот показатель был равен 600 000 (пьянка — 376 000, отказ от «продувки» — 220 000).

Причем, что характерно, в 2023-ем лишь 5% случаев пьяного вождения было оформлено после проверки участников ДТП. То есть можно сказать, что в аварии попадает у нас лишь один из двадцати водителей, севших за руль подшофе или в еще какой разновидности состояния измененного сознания.

Кроме того, как выяснилось, на повторном управлении автомобилем в пьяном виде за отчетный период попались 54 768 граждан: на 10,5% меньше чем годом ранее. Но уголовные сроки за это преступление получили лишь 9511 из них. Что где-то даже удивительно. Если человек продолжает ездить «бухим» даже после лишения ВУ, он по-настоящему опасен для окружающих, его надо принудительно изолировать от всего, что связано с управлением транспортом. То есть следовало бы посадить всех 54 768 в 2023 году!

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Характерно, что в отличии от ниспадающей тенденции в плане пьянства за рулем, количество случаев выезда на встречную полосу (за которые тоже полагается лишение ВУ) резко выросло. По таким фактам в 2023 году возбуждено 841 400 дел — на 24% больше, чем годом ранее.

Помните сколько водителей было оформлено по «пьяным» статьям КоАП в 2023 году? И сколько «за встречку»? 440 000 и 841 000 соответственно. Но при этом за прошедший год суммарно было лишено «прав» лишь 340 000 из них! Причем 44,6% лишений пришлось на «управление в состоянии опьянения», а 32,4% на «отказ от медосвидетельствования» — то есть всего 77%. На оставшиеся 23% пришлись лишения ВУ «за встречку», за повторные нарушения типа проезда «на красный» и прочую «ерунду».

Учтем, что в общей массе из 440 000 «пьяных» протоколов за 2023 год — примерно 54 000 «рецидивистов», попавшихся повторно. Останется чуть меньше 390 000 дел. А 77% из числа реально лишенных за прошлый год ВУ — 260 000 граждан. Разница между «оформленными» и лишенными — около 130 000! Куда делись все эти люди?

Они ждут решений апелляционных инстанций? Или тупо не сдают ВУ в подразделения ГИБДД, как того требует закон? К сожалению, полицейский обзор не дает ответа на этот вопрос. Ведь если означенные граждане продолжают садиться за «баранку», им приходится предъявлять встречным гаишникам свои как бы отобранные «права». Таким образом можно оценить масштабы взяток, регулярно «капающих» в подобных случаях в карманы сотрудников от 130 000 лишенцев-«невидимок».