В Москве снизилась аварийность по всем ключевым типам ДТП

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил московский Дептранс. Уточняется, что движение в Первопрестольной стало безопаснее благодаря взаимодействию сотрудников Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с Госавтоинспекцией.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, с января по август в столице зафиксировано на 8% меньше дорожных аварий, если проводить параллель с 2024 годом. Количество погибших в ДТП снизилось на 29%.
Каждый год дорожные кураторы разрабатывают и претворяют в жизнь проекты, позволяющие повысить качество условий движения по улично-дорожной сети столицы. Кроме того, за обстановкой на московских магистралях в режиме 24/7 наблюдают экипажи Дорожного патруля и ситуационный центр ЦОДД. Вишенкой на торте можно назвать автоматические комплексы фото- и видеофиксации, снижающие аварийность до 30% в тех локациях, где уже фиксировались ДТП.