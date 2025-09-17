В Москве снизилась аварийность по всем ключевым типам ДТП

За первые восемь месяцев текущего года в столице стало меньше столкновений, а также наездов на пешеходов, препятствия и стоящие машины. В то же время снизилось количество аварий с детьми, опрокидываний автомобилей, мотоциклов и самокатов.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил московский Дептранс. Уточняется, что движение в Первопрестольной стало безопаснее благодаря взаимодействию сотрудников Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с Госавтоинспекцией.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, с января по август в столице зафиксировано на 8% меньше дорожных аварий, если проводить параллель с 2024 годом. Количество погибших в ДТП снизилось на 29%.

Каждый год дорожные кураторы разрабатывают и претворяют в жизнь проекты, позволяющие повысить качество условий движения по улично-дорожной сети столицы. Кроме того, за обстановкой на московских магистралях в режиме 24/7 наблюдают экипажи Дорожного патруля и ситуационный центр ЦОДД. Вишенкой на торте можно назвать автоматические комплексы фото- и видеофиксации, снижающие аварийность до 30% в тех локациях, где уже фиксировались ДТП.