Не безопасности ради, а денег для: зачем на самом деле повышают штрафы ГИБДД

Итак, после того, как Госдума в трех чтениях приняла поправки в КоАП РФ, повышающие штрафы ГИБДД, сомнений в том, что они действительно вступят в силу 1 января 2025 года, практически не осталось. Дело за малым: закон должны одобрить верхняя палата парламента и Президент РФ. Но за ними, как мы все понимаем, не заржавеет. Ведь речь идет о пополнении казны, изрядно опустевшей в силу известных событий.

Да-да, речь идет именно об этом, а не о повышении, благодаря ужесточению наказаний, безопасности дорожного движения (БДД). С ней-то у нас как раз все более-менее в порядке: аварийность в нашем отечестве падает. Так, если в 2023-м в стране произошло 132 466 ДТП, то на сегодняшний день 2024-го — 119 551. И вряд ли за оставшиеся пару недель до нового года эта статистика серьезно изменится.

Более того: как показывают многолетние наблюдения, тенденция к снижению дорожных инцидентов началась не вчера, и кнут в виде «писем счастья» тут ни при чем. Так, скажем, в 2011-ом (этот год взят для примера потому, что апологеты ужесточения не устают твердить, что штрафы ГИБДД не менялись аж 13 лет) в стране случилось около 200 000 дорожно-транспортных происшествий.

И мы и без жестких мер благополучно снизили этот показатель фактически на треть. При том, замечу, что автопарк страны с тех пор заметно вырос. Иными словами, суммы штрафов за нарушение ПДД к БДД имеют довольно опосредованное отношение. А вот к госбюджету — прямое.

Фото: globallookpress.com

Да, сегодня деньги нарушителей остаются в регионах, но Минфин уже выступил с предложением оставлять российской провинции только 75% собранных средств, а 25% отправлять в центр. Не правда ли — любопытное совпадение: 10 ноября озвучена минфиновская инициатива, а 12-го Госдума утверждает новые антиводительские санкции?

При этом, судя по тому, что скидка за своевременную оплату составит с будущего года уже не 50, а только 25 процентов, автолюбителей постепенно готовят к ее полной отмене. Да и само нынешнее повышение штрафов, как утверждают источники портала «АвтоВзгляд», не последнее, так что в будущем году, когда окончательно закончится глобальная правка всего КоАП РФ, нас ждут новые неприятные сюрпризы.

И если какое-то время в наступающем году мы будем платить за превышение скорости на 20-40 км/ч и игнор разметки по 750 рублей; за езду по обочине — 2500; за проезд на «красный» и за непристегнутый ремень — по 1500, то уже во второй половине 2025-го эти цифры можно будет, скорее всего, умножить на два. И вот тут даже самого законопослушного водителя вряд ли успокоят рассказы о том, что в России самые низкие дорожные штрафы в мире. Особенно если учесть, что и зарплаты — если не брать в расчет африканские страны — тоже...