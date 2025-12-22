Эксперт объяснил, почему в России с Нового года подорожает техосмотр

Актуальная методика расчета цен на техосмотр в нашей стране не обеспечивает рентабельности операторов, оказывающих такую услугу. Предельная загрузка пунктов ТО не превышает 20%, а это эксперты связывают с добровольным регламентом.

Именно так объяснил грядущее подорожание техосмотра глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев, слова которого приводит «Коммерсантъ». Эксперт напомнил, что, по действующим правилам, ТО легкового автомобиля нужно проходить только в том случае, если хозяин решил продать машину старше четырех лет или при внесении изменений в конструкцию транспортного средства.

Причиной подорожания техосмотра почти на 10% послужили новые ставки, утверждённые более чем в половине российских регионов. Из действующих тарифов самый высокий на данный момент достиг отметки 5,4 тыс. рублей — больше всего придется отдать автомобилистам Чукотки. Немало заплатят и в Санкт-Петербурге, с тамошних жителей возьмут по 2 тыс. рублей. Затем в рейтинге идет Амурская область — 1,85 тыс. рублей, немного отстает Ненецкий автономный округ с показателем 1,75 тыс.

Зато повезло водителям Новогородской области, где за техосмотр попросят 1074 рублей. Речь идет о наиболее доступном тарифе в России, к прежней планке прибавили всего в районе 5%. В то же время на Забайкальский край пришлось максимальное увеличение прайса, индексация взвинтила стоимость процедуры на 31,5%, что вылилось в 1444 рублей.