Эксперт объяснил, почему в России с Нового года подорожает техосмотр

С 1 января тарифы вырастут в среднем на 9,7%

Актуальная методика расчета цен на техосмотр в нашей стране не обеспечивает рентабельности операторов, оказывающих такую услугу. Предельная загрузка пунктов ТО не превышает 20%, а это эксперты связывают с добровольным регламентом.

Анатолий Белецкий

Именно так объяснил грядущее подорожание техосмотра глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев, слова которого приводит «Коммерсантъ». Эксперт напомнил, что, по действующим правилам, ТО легкового автомобиля нужно проходить только в том случае, если хозяин решил продать машину старше четырех лет или при внесении изменений в конструкцию транспортного средства.

Причиной подорожания техосмотра почти на 10% послужили новые ставки, утверждённые более чем в половине российских регионов. Из действующих тарифов самый высокий на данный момент достиг отметки 5,4 тыс. рублей — больше всего придется отдать автомобилистам Чукотки. Немало заплатят и в Санкт-Петербурге, с тамошних жителей возьмут по 2 тыс. рублей. Затем в рейтинге идет Амурская область — 1,85 тыс. рублей, немного отстает Ненецкий автономный округ с показателем 1,75 тыс.

Зато повезло водителям Новогородской области, где за техосмотр попросят 1074 рублей. Речь идет о наиболее доступном тарифе в России, к прежней планке прибавили всего в районе 5%. В то же время на Забайкальский край пришлось максимальное увеличение прайса, индексация взвинтила стоимость процедуры на 31,5%, что вылилось в 1444 рублей.

