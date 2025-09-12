Осенний марафет: эксперты дали советы по подготовке автомобиля

Осень, а точнее — самое ее начало в лице сентября — лучшее время для проверки и последующей подготовки автомобиля к зимнему сезону. Пока не начались дожди и холода, нужно проинспектировать состояние кузова, мотора с трансмиссией и подвески: зимой нагрузка на транспортное средство заметно выше и порвется там, где тонко. Специалисты «Порше Центр Рублевский», официального дилера Porsche, подготовили набор рекомендуемых процедур, которые нужно сделать до наступления откровенно минусовых температур. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Бабье лето совсем скоро сменится дождями, а потом и снегопадам, температура упадет, и вместо автокондиционера мы начнем включать печку. Осенняя хандра характерна не только для человека, но и для машины: уже в начале зимы многие элементы транспортного средства могут попроситься к механику. Чтобы избежать этой неприятной ситуации и ее экстренного разрешения, нужно «подстелить соломку». Начнем мы с темы обслуживания двигателя авто.

По мнению абсолютного большинства экспертов, лучшая защита двигателя — правильный и корректный подбор моторного масла, способного работать в любых условиях. Состав должен быть разработан для современных моторов, облегчая их запуск в сильные морозы, снижая износ деталей и предотвращая образование отложений.

Евгений Давыдов, директор по послепродажному обслуживанию дилерского центра Porsche, этот довод подтвеждает: «Масла должны стабильно работать в высокофорсированных моторах Porsche, от замены до замены. Teboil предоставил решение на наш запрос, и теперь мы используем линейку Teboil Diamond Professional, разработанную специально для СТО. Это именно те продукты, которые соответствуют необходимым требованиям спецификаций Porsche». Это помогает автовладельцам минимизировать риски и сократить расходы на ремонт в сезон повышенных нагрузок.

Фото avtovzglyad.ru

Кроме того, специалисты «Порше Центр Рублевский» согласились дать свои комментарии популярных заблуждений, связанных с моторными маслами, что до сих пор регулярно пересказываются автолюбителями в курилках.

Миф 1. «Премиальное масло нужно только дорогим автомобилям». На самом деле оно продлевает ресурс двигателя любого автомобиля — от спорткара до бюджетной модели.

Миф 2. «Всесезонные масла хуже сезонных». Современные всесезонные масла одинаково подходят для зимнего запуска и работы в жару, поэтому чаще рекомендуются автопроизводителями.

Миф 3. «Для авто с пробегом лучше подходят минеральные масла». Современные синтетические масла обладают большим запасом эксплуатационных свойств и могут использоваться в старых двигателях. Главное — выбирать продукт, соответствующий спецификациям и вязкости SAE, указанным в руководстве по эксплуатации.

Также перед морозами стоит проверить состояние и работу еще одного важнейшего компонента моторного отсека — аккумулятора. В морозы емкость АКБ снижается, и это неминуемо осложнит запуск двигателя. Помимо этого, нужно удостовериться в рабочем состоянии тормозной жидкости, которая имеет свойство со временем впитывать влагу, что снижает эффективность торможения.

Фото avtovzglyad.ru

Многие не знают, что, к примеру, антифриз должен соответствовать климатическим условиям региона эксплуатации автомобиля, иначе возможны серьезные повреждения мотора. Ну и воду из бачка омывателя слить не забудьте — она предательски замерзнет в первую же холодную ночь. Иногда — разрушив и сам бачок. Замену шин на зимний комплект надо производить при среднесуточной температуре около +5 °C, не дожидаясь ни снегопада, ни тем более гололеда.

Успех в любом деле на 80% зависит от подготовки. Зимняя эксплуатация автомобиля — не исключение: правильная подготовка машины к холодному сезону помогает не только продлить срок службы техники, но и существенно сэкономить на ремонте. Регулярное ТО, проверка всех систем и использование качественных автокомпонентов снижают риски неожиданных поломок в сложных погодных условиях.